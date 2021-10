Queen Elizabeth II. hat aus gesundheitlichen Gründen eine geplante Reise nach Nordirland abgesagt. „Die Queen hat den medizinischen Rat, sich die nächsten Tage auszuruhen, widerwillig angenommen“, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Buckingham-Palastes. Die 95 Jahre alte Monarchin sei guter Dinge, aber enttäuscht, dass sie ihre Termine in Nordirland nicht wahrnehmen könne. Die Entscheidung habe nichts mit Corona zu tun, meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Palastkreise. Es sei allerdings notwendig, so eine Meldung des Buckingham Palastes, dass die Queen sich ausruhe.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es Sorgen über den gesundheitlichen Zustand der Königin gegeben, als sie sich zweimal mit Gehstock zeigte. Der Terminkalender der Monarchin war jedoch weiterhin prall gefüllt. Erst am Dienstag empfang sie Wirtschaftsvertreter in Windsor. Anfang November will die Queen – zumindest bisherigen Plänen zufolge – an der UN-Weltklimakonferenz in Glasgow teilnehmen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Ebenfalls am Dienstag war bekannt geworden, dass die Queen einen Preis für Senioren abgelehnt hat, weil sie sich zu jung dafür fühlt. Wie die britische Senioren-Zeitschrift „The Oldie“ mitteilte, hatte die Königin die Auszeichnung „Oldie of the Year“ (Oldie des Jahres) mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass sie die „relevanten Kriterien“ dafür "nicht erfüllt“.

„Ihre Majestät ist der Meinung, dass man so alt ist, wie man sich fühlt“, antwortete der stellvertretende Privatsekretär der Queen, Tom Laing-Baker, laut Mitteilung auf das Angebot des Magazins. Die nicht ganz ernst gemeinte Auszeichnung ging dann an die 90-jährige US-französische Schauspielerin Leslie Caron.

Trotz Spekulationen, dass sie nach dem Tod ihres Mannes Philip im April kürzertreten würde, hat Elizabeth II. in letzter Zeit wieder eine Reihe öffentlicher Auftritte absolviert. Vergangene Woche wurde sie erstmals dabei beobachtet, wie sie am Stock ging.

Mehr zum Thema Königin bei Gedenkgottesdienst Queen Elizabeth II. benutzt erstmals Gehstock in der Öffentlichkeit

Philip, der im Alter von 99 Jahren gestorben war, wurde 2011 als „Oldie des Jahres“ ausgezeichnet. In seinem Dankesbrief schrieb der für seinen schrägen Humor bekannte Prinzgemahl: „Es gibt nichts Besseres für die Moral, als daran erinnert zu werden, dass die Jahre immer schneller vergehen und dass Teile des alten Rahmens abzufallen beginnen.“ Er fügte hinzu: „Aber es ist schön, dass man sich überhaupt an mich erinnert.“ (dpa, AFP)