Schweden so begehrt wie Mallorca : Nach Hitzesommer im Süden buchen Touristen offenbar vermehrt Nordeuropa

Urlauber ziehen nach hohen Temperaturen und Bränden in Südeuropa einem Bericht zufolge Konsequenzen. Demnach ist zumindest das Interesse an Ferienhäusern in Skandinavien hoch.