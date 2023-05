Selenskyj, Selensky oder Zelenskyy? Hat Steinmeier den Namen im Gästebuch falsch abdrucken lassen?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag landete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einem Airbus A319 und begleitet von zwei Eurofighter in Berlin. Die erste Station seines Deutschlandbesuches: Das Schloss Bellevue.

Am Sonntagmorgen traf Selenskyj mit einem Autokonvoi am Amtssitz des Bundespräsidenten in Berlin-Tiergarten ein, wo er feierlich vom Hausherren Frank-Walter Steinmeier empfangen wurde.

Auf der Agenda standen nicht nur eine persönliche Unterredung der beiden Staatsmänner und jeweils vier ihrer Berater, sondern auch ein Eintrag in das Gästebuch des Schlosses Bellevue.

Der Gästebuch-Eintrag von Selenskyj im Wortlaut In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes steht. Gemeinsam werden wir gewinnen und den Frieden nach Europa zurückbringen. Vielen Dank, Herr Bundespräsident, für Ihre persönliche Unterstützung der Ukraine und Gastfreundschaft und Danke an das deutsche Volk für die fantastische Solidarität. Ruhm für die Ukraine! Danke Deutschland! (Anm. der Redaktion: auf Deutsch geschrieben) Volodymyr Zelenskyy, 14. Mai 2023

In seinem auf Englisch verfassten Eintrag dankt Selenskyj nicht nur Frank-Walter Steinmeier für seine Gastfreundschaft, sondern explizit auch dem deutschen Volk für seine „fantastische Solidarität“. Auf Deutsch schloss der ukrainische Präsident schließlich mit: „Danke Deutschland!“

Der Eintrag von Wolodymyr Selenskyj im Gästebuch des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. © picture alliance/dpa

Selensky vs. Zelenskyy: Hat Steinmeier den Namen falsch geschrieben?

Was den Eintrag in das Gästebuch neben den inhaltlichen Aspekten und der erstaunlich schönen, geschwungenen Schrift des ukrainischen Präsidenten so bemerkenswert macht, ist die Schreibweise von Selenskyjs Namen.

In dem vorgedruckten Eingangstext ist noch von seiner Exzellenz „Wolodymyr Oleksandrowytsch Selensky“ die Rede. Der Präsident selbst unterschreibt hingegen mit „Volodymyr Zelenskyy“. Hat sich das Bundespräsidialamt hier einen Schnitzer bei der Schreibweise erlaubt?

Nicht ganz. Die gebräuchlichste deutsche Schreibweise des Namens ist „Selenskyj“. Auch der Tagesspiegel folgt dieser Form. Die Schreibweisen „Selensky“ oder „Selenski“ werden in Deutschland aber ebenfalls verwendet.

Selenskyj selbst unterschrieb seinen englischen Gästebucheintrag schließlich mit der in Englisch gebräuchlichen Schreibweise „Zelenskyy“ und folgte damit lediglich der eingangs verwendeten Sprache.

Beziehungsstatus von Steinmeier und Selenskyj: Es ist kompliziert

Das Verhältnis zwischen Steinmeier und Selenskyj war bislang nicht unbedingt einfach. Der erste Besuch des deutschen Staatsoberhaupts in der Ukraine hatte nach viel Hin und Her erst im dritten Anlauf (Ende Oktober) geklappt.

Kurz zuvor musste ein Besuchstermin aus Sicherheitsgründen kurzfristig verschoben werden. Im April 2022 hatte Steinmeier schließlich eine gemeinsame Reise mit den Staatspräsidenten aus Polen, Lettland, Litauen und Estland in allerletzter Minute absagen müssen.

Der Grund: Kiew hatte Steinmeier damals signalisiert, dass er nicht willkommen sei. Dem früheren SPD-Außenminister Steinmeier wurde in der Ukraine lange seine russlandfreundliche Politik angekreidet.

Der jüngste Eintrag Selenskyjs in das Gästebuch des Schlosses Bellevue und der explizite Verweis auf die Gastfreundschaft Steinmeiers könnte allerdings darauf verweisen, dass sich das Verhältnis der beiden mittlerweile etwas entspannt hat. (mit dpa)