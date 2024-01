Verdächtige wieder auf freiem Fuß Blogger in Dortmund von Rechtsextremisten angegriffen

Eine Gruppe Rechtsextremisten hat einen Online-Aktivisten in Dortmund angegriffen. Der 24-Jährige, der auf Instagram unter dem Namen „anti.afd“ aktiv ist, wurde am Sonntagnachmittag in Dortmund-Dorstfeld von vermummten Männern attackiert, wie die Polizei Dortmund am Montag mitteilte.

Am Sonntag waren 13 Personen festgenommen worden, Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft gegen sie lagen aber nicht vor, wie ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage sagte. Sie seien daher wieder auf freiem Fuß.

Der Internet-Blogger sei aus einer Gruppierung heraus attackiert worden, die eindeutig als rechtsextremistisch einzustufen sei, schilderte der Sprecher. Der junge Mann sei leicht verletzt worden. Seine Kamera wurde geraubt. Was Hintergrund der Tat war, ob die Kamera Mit-Ursache war und welche Aufnahmen sich darauf befanden, sei Teil der Ermittlungen des Staatsschutzes.

Der Aktivist bestätigte den Angriff auf der Online-Plattform Instagram. Auf seinem Account „anti.afd“ richtet er sich nach eigenen Angaben „gegen Nazis, AfD und Extremismus“. (epd, dpa)