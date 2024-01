Was verändert sich durch die Großdemonstrationen? „Neue Nachdenklichkeit, die aus AfD-Sympathisanten Nichtwähler macht“

Werden die bundesweiten Demonstrationen vom Wochenende etwas am Umfrage-Hoch der AfD ändern? Der große Zulauf bei den Kundgebungen – vielerorts wurden die Erwartungen der Veranstalter übertroffen – lieferte jedenfalls eindrückliche Bilder: 200.000 Menschen demonstrierten in München, 35.000 auf und rund um dem Römerberg in Frankfurt am Main, Zehntausende auf dem Opernplatz in Hannover, rund 40.000 in Bremen.

Am Samstag gingen deutschlandweit mindestens 300.000 Menschen auf die Straßen, und auch am Sonntag gab es zahlreiche Demonstrationen, unter anderem in Berlin, Dresden, Chemnitz und Köln. Das Treffen hochrangiger AfD-Funktionäre mit Rechtsextremen in Potsdam, bei dem die millionenfache Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland erörtert worden war, hat die Öffentlichkeit aufgeschreckt.

Allerdings dürften sich viele nach dem Wochenende die Frage stellen, ob der Protest nur ein Strohfeuer war oder doch zu nachhaltigen Verschiebungen in den Meinungsumfragen führt. Zuletzt lag die AfD nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild am Sonntag“ bundesweit bei 22 Prozent.

Nach der Einschätzung des Politikwissenschaftlers Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen stellen die Demonstrationen „Signalereignisse für den Parteienwettbewerb“ dar. Tatsächlich gab es zahlreiche Wortmeldungen von Politikerinnen und Politikern. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte beispielsweise, es sei „beeindruckend zu sehen, wenn jetzt viele Menschen auf die Straße gehen und Flagge zeigen für unsere Demokratie.“

„Die Dynamik wirkt auf den Wählermarkt“, sagte Korte dem Tagesspiegel weiter. Die Dynamik entfalte sich allerdings nicht nur in eine Richtung, gab der Politologe zu bedenken. Zu den unterschiedlichen Auswirkungen zählten nach seinen Worte eine „Verhärtung mit Trotz-Wählern im radikalen Lager“, aber umgekehrt auch eine „neue Nachdenklichkeit, die aus AfD-Sympathisanten Nichtwähler macht“. Und schließlich gebe es „bekehrte bürgerliche Wähler, die wieder mittig tendieren“.

Der Zulauf der AfD speist sich nicht zuletzt aus Ängsten und Unsicherheiten vieler potenzieller Wähler der Partei, die in Teilen rechtsextrem ist. „Die meisten Unzufriedenen werden wieder mittig wählen, wenn die Politik wieder Leistungsversprechen einlöst und dringende Probleme löst“, lautet Kortes Analyse.