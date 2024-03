Video zeigt Einsturz Brücke in Baltimore kollabiert nach Schiffscrash – Suche nach Vermissten in eiskaltem Wasser

In der US-Stadt Baltimore ist ein Containerschiff kurz nach dem Beginn seiner Fahrt in eine große Brücke, die Francis Scott Key Bridge, gefahren. Die mehr als 2,5 Kilometer lange Brücke stürzte ein. Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland sagte, dass die Crew des Schiffs die Behörden zuvor über einen Stromausfall an Bord informiert hätten. Polizei und FBI schlossen einen terroristischen Hintergrund am Dienstagnachmittag aus, schreibt „CNN“ außerdem.

Mehreren Berichten zufolge sollen bei dem Brückeneinsturz Menschen und Autos in den Patapsco River gestürzt sein. Der Verkehrsminister des Bundesstaats Maryland sprach laut „CNN“ davon, dass sich acht Menschen zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs auf der Brücke befunden haben sollen. Zwei seien bisher lebend gerettet worden, die anderen werden also noch vermisst.

„Um 1.35 Uhr (Anm. d. Red. 6.35 Uhr MEZ) wurde die Polizei von Baltimore über einen teilweisen Einbruch der Brücke informiert“, teilte die Polizei mit.

Video zeigt Einsturz

Laut der Website Marine Traffic hatte ein unter der Flagge Singapur fahrendes Containerschiff namens „Dali“ am frühen Dienstag unter der Brücke gehalten. Das Schiff ist Medienberichten zufolge 290 Meter lang.

Videoaufnahmen in Onlinediensten zeigen den Einsturz der beleuchteten Brücke in den Patapsco Fluss.

Suche nach Vermissten im sehr kalten Wasser

Derzeit läuft ein Großeinsatz.

Im Wasser seien Autos geortet worden, sagte Feuerwehrchef James Wallace laut „CNN“. Die genaue Anzahl habe er noch nicht.

Zwei Menschen seien bisher gerettet worden

, eine dieser Personen sei schwerverletzt in ein Krankenhaus gekommen, berichtet „CNN“ unter Berufung auf die lokale Feuerwehr. Das Wasser soll derzeit zwischen acht und neun Grad kalt sein. Die Universität von Minnesota gibt die Überlebenszeit bei diesen Temperaturen mit 30 bis 60 Minuten an, sofern keine Rettungsausrüstung zur Verfügung steht.

„Wir gehen davon aus, dass sich möglicherweise bis zu 20 Menschen sowie mehrere Fahrzeuge im Patapsco-Fluss befinden“, sagte der Feuerwehrmann Kevin Cartwright zuvor im Fernsehsender „CNN“. Neben der Feuerwehr seien Rettungskräfte der US-Küstenwache und ein Taucherteam im Einsatz, um möglichst Überlebende aus dem Fluss Patapsco zu bergen. Die niedrigen Temperaturen böten Grund zu großer Sorge, nicht nur in Bezug auf die Verunglückten. Die Außentemperatur fühle sich wie minus ein Grad Celsius oder weniger an, das Wasser sei sicher noch kälter (gemeint dürfte sein: das Wasser fühlt sich eiskalt an). Unter den verunglückten Fahrzeugen war seinen Angaben zufolge auch ein Sattelschlepper.

Er mache sich keine Hoffnungen für die Menschen, die ins Wasser gestürzt sein könnten, sagte ein Trucker, der die Brücke regelmäßig passiert, dem Sender „CBS News“. Das Wasser im Hafen sei um diese Jahreszeit so unfassbar kalt. „Das ist wie bei der Titanic.“ Eine CBS-Reporterin vor Ort sagte, die Brücke sei „im Prinzip komplett verschwunden“.

Berichte über Tote gab es zunächst nicht.

„Wie in einem Actionfilm“

Baltimores Bürgermeister Brandon Scott sprach laut „CNN“ von einer „unvorstellbaren Tragödie“. „Wir müssen für alle Betroffenen beten.“ Der Zusammenbruch habe ausgesehen „wie in einem Actionfilm“.

Das Frachtschiff, auf dem ein Teil der kollabierten Brücke liegt. © REUTERS/JULIA NIKHINSON

Auf dem Containerschiff habe es nach Angaben der zuständigen Firma Synergy Marine Corp keine Verletzten gegeben. Die Crew sei in Sicherheit. Sie befinde sich laut der Baltimorer Feuerwehr noch an Bord.

Aus dem Weißen Haus hieß es gegenüber „CNN“, dass die Situation „genau beobachtet“ werde. Der Gouverneur von Maryland hat nach dem Einsturz den Notstand im US-Bundesstaat ausgerufen. Sein Büro stehe in engem Austausch mit US-Verkehrsminister Pete Buttigieg, dem Bürgermeister von Baltimore, dem Vorstand des gleichnamigen Bezirks sowie den Rettungskräften, hieß es in einer am Dienstag auf der Plattform X veröffentlichten Erklärung des Gouverneurs Wes Moore.

Der Hafen von Baltimore ist nach offiziellen Angaben einer der größten Frachthäfen in den USA. Im vergangenen Jahr wurde dort Fracht im Wert von rund 80 Milliarden Dollar (knapp 74 Milliarden Euro) umgeschlagen, darunter sehr viele Fahrzeuge. Nach dem Einsturz der Brücke wurde der Schiffsverkehr bis auf Weiteres eingestellt. (AFP, dpa, Reuters)