EM-Spielplan 2024 als PDF zum Ausdrucken Alle Uhrzeiten, Spiele und Austragungsorte der Fußball-EM

Deutschland macht sich warm für die Fußball-EM im eigenen Land. Nach 36 Jahren findet endlich wieder eine Europameisterschaft in Deutschland statt. Am 14. Juni 2024 startet die EM der Herren mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der in München Fußball Arena umbenannten Allianz Arena.

Wann spielt Deutschland? Wer ist in welcher Gruppe? Und gegen wen muss unsere Elf antreten? Mit unserem EM-Spielplan zum Ausdrucken bleiben Sie immer up to date. Hier können Sie sich den Spielplan einfach als PDF herunterladen und ausdrucken – entweder einseitig oder auf zwei Seiten, um sie anschließend in der Mitte zusammenzukleben.

EM-Spielplan 2024 zum Ausdrucken PDF Download: einseitig

PDF Download: zweiseitig (zum Zusammenkleben) Der EM-Spielplan zum Ausdrucken passt perfekt auf eine DIN-A4-Seite. © Grafik: Tagesspiegel/Bartel/Foto: freepik

Wie druckt man den EM-Spielplan aus?

1. Spielplan als PDF herunterladen

Laden Sie zunächst den einseitigen oder zweiseitigen Spielplan als PDF herunter oder öffnen Sie den Plan direkt im Browser. Rufen Sie anschließend die Druckeroptionen (Strg+p) auf und nehmen Sie die nachfolgenden Anpassungen vor.

2. Formatgröße des EM-Spielplans wählen

Der einseitige Spielplan eignet sich für die Formate A4 und A3 – wobei die Termine, Uhrzeiten und Austragungsorte im A3-Format besser lesbar sind. Für die zweiseitige Variante reicht das gängige A4-Format aus.

3. Seitenausrichtung wählen

Der einseitige Spielplan sollte im Querformat ausgedruckt werden. Der zweiseitige Spielplan wird hingegen im Hochformat auf zwei Seiten ausgedruckt.

4. Skalierung beim zweiseitigen Ausdruck anpassen

Wenn Sie den EM-Spielplan direkt im Chrome-Browser ausdrucken, sollten Sie unter „Weitere Einstellungen“ die Skalierung „An Druckbereich anpassen“ auswählen. So passt der EM-Spielplan sauber auf zwei A4-Blätter und lässt sich problemlos zusammenkleben.

Zweiseitiger EM-Spielplan zum Zusammenkleben

Der zweiseitige EM-Spielplan 2024 kann in der Mitte zusammengeklebt werden. © Grafik: Tagesspiegel/Bartel/Foto: freepik

Der zweiseitige Spielplan kann in der Mitte zusammengeklebt werden. Nutzen Sie hierfür einfach einen langen Streifen Klebeband und kleben Sie die beiden Blätter auf der Rückseite zusammen – so können Sie die Spielergebnisse auch weiterhin mit einem Kugelschreiber ausfüllen, ohne den Klebestreifen berücksichtigen zu müssen. Alternativ bietet sich ein klassischer Klebestift an.

Fußball-EM 2024: Der Spielplan als PDF zum Ausdrucken

EM-Spielplan 2024: PDF (einseitig) zum Ausdrucken in A4 und A3

EM-Spielplan 2024: PDF (zweiseitig) zum Ausdrucken in A4

EM 2024: Eröffnungsspiel, Finale und Spielorte

Endlich wieder Heim-EM: Nach 1988 findet in diesem Jahr zum zweiten Mal wieder eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Fans dürfen sich auf insgesamt 51 Spiele in zehn deutschen Städten freuen. Neun davon waren bereits ein Austragungsort bei der Sommermärchen-WM 2006. In diesem Jahr darf sich nun auch die Arena in Düsseldorf dazu zählen.

Deutschland – Schottland: Wann findet das Eröffnungsspiel statt? Die EM 2024 wird von den Mannschaften Deutschland und Schottland eröffnet.

eröffnet. Das Eröffnungsspiel findet am 14. Juni 2024 (Freitag) statt.

(Freitag) statt. Anstoß ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

deutscher Zeit. Austragungsort ist die München Fußball Arena. Grund zur Freude: Die beiden Schottland-Spieler Stuart Armstrong und John McGinn kurz nach dem Treffer zum 3:2 beim EM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen. © Imago/Action Plus

Als Gastgeber der diesjährigen Fußball-EM ist die Nationalelf automatisch für das Turnier qualifiziert. Auf unserer Auswahl lastet viel Druck: Seit 1972 hat Deutschland ausnahmslos an jeder EM-Endrunde teilgenommen. Bislang konnte sich die Nationalmannschaft dreimal den Titel als Europameister sichern: 1972, 1980 und 1996.

Wann und wo findet das EM-Finale 2024 statt? Das Finale der Fußball-EM findet am 14. Juli 2024 (Sonntag) statt.

(Sonntag) statt. Anstoß ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

deutscher Zeit. Austragungsort ist das Olympiastadion Berlin. Das Olympiastadion in Berlin (hier Innenansicht) bietet Platz für 74.475 Zuschauerinnen und Zuschauer. © Imago/Contrast

Die Spielorte der Fußball-EM 2024 Die Fußball-EM in Deutschland findet an zehn Austragungsorten statt (in alphabetischer Reihenfolge): Berlin: Olympiastadion Berlin Zuschauerplätze: 71.000 (EM 2024), 74.475 (Bundesligaspiele) Verein: Hertha BSC

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (sonst „Signal Iduna Park“) Zuschauerplätze: 62.000 (EM 2024), 81.365 (Bundesligaspiele) Verein: Borussia Dortmund

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (sonst „Merkur Spiel-Arena“) Zuschauerplätze: 47.000 (EM 2024), 54.600 (Bundesligaspiele) Verein: Fortuna Düsseldorf

Frankfurt: Frankfurt Arena (sonst „Deutsche Bank Park“) Zuschauerplätze: 47.000 (EM 2024), 58.000 (Bundesligaspiele) Verein: Eintracht Frankfurt

Gelsenkirchen: Arena Auf Schalke (sonst „Veltins Arena“) Zuschauerplätze: 50.000 (EM 2024), 62.271 (Bundesligaspiele) Verein: FC Schalke 04

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg Zuschauerplätze: 49.000 (EM 2024), 57.000 (Bundesligaspiele) Verein: Hamburger SV

Köln: Köln Stadion (sonst „Rheinenergie Stadion“) Zuschauerplätze: 43.000 (EM 2024), 50.000 (Bundesligaspiele) Verein: 1. FC Köln

Leipzig: Leipzig Stadion (sonst „Red Bull Arena“) Zuschauerplätze: 40.000 (EM 2024), 47.069 (Bundesligaspiele) Verein: RB Leipzig

München: München Fußball Arena (sonst „Allianz Arena“) Zuschauerplätze: 66.000 (EM 2024), 75.000 (Bundesligaspiele) Verein: FC Bayern München

Stuttgart: Stuttgart Arena (sonst „MHPArena) Zuschauerplätze: 51.000 (EM 2024), 60.449 (Bundesligaspiele) Verein: VfB Stuttgart

Gut zu wissen: Weil die üblichen Sponsornamen der Stadien zur EM 2024 keine Gültigkeit haben, tragen einige der Sportstätten während des Turniers andere Namen. Quelle: uefa.com

EM-Maskottchen „Albärt“ flanierte bereits am 20. Juni 2023 in der Arena Auf Schalke in Gelsenkirchen umher, um die Nationalelf bei einem Freundschaftsspiel gegen Kolumbien anzufeuern. © Imago/Kirchner-Media

Welche Spiele finden im Olympiastadion Berlin statt? Gruppenphase: Spanien – Kroatien: am 15. Juni 2024, Anpfiff um 18 Uhr Polen – Österreich: am 21. Juni 2024, Anpfiff um 18 Uhr Niederlande – Österreich: am 25. Juni 2024, Anpfiff um 18 Uhr

Achtelfinale (1. Partie) 29. Juni 2024, Anpfiff um 18 Uhr

Viertelfinale (2. Partie) 6. Juli 2024, Anpfiff um 21 Uhr

Finale: 14. Juli 2024, Anpfiff um 21 Uhr

Mindestens einmal im Jahr muss der Rasen im Olympiastadion Berlin ausgewechselt werden (hier Luftansicht mit Rasenwechsel). Etwa 430 Gras-Wickel an Rollrasen werden dafür benötigt. © Imago/Matthias Koch

„Trophy Tour“: Dem EM-Pokal ganz nah

Unter dem Motto „United by the trophy“ gastiert die originale EM-Trophäe im Vorfeld des Turniers in den zehn deutschen Gastgeberstädten. Während der „Trophy Tour“ können Fußballfans die acht Kilogramm schwere und 60 Zentimeter hohe Henri-Delaunay-Trophäe aus nächster Nähe bestaunen. Passend dazu organisiert die UEFA zusammen mit Partnern und den Gastgeberstädten ein buntes Rahmenprogramm rund um die Heim-EM.

Begleitet wird der aus Sterling und Silber gefertigte Pokal von niemand geringerem als Turnier-Direktor Philipp Lahm, EM-Botschafterin und DFB-Vizepräsidentin (Gleichstellung und Diversität) Celia Šašić und EM-Maskottchen „Albärt“.