Waldbrände in Kanada weiten sich aus Evakuierung von Regionalhauptstadt im Norden angeordnet

Wegen der verheerenden Waldbrände in Kanada sind die Einwohner einer der größten Städte im Norden des Landes zur Evakuierung aufgefordert worden.

„Unglücklicherweise hat sich die Lage bei den Waldbränden weiter verschlechtert, ein Feuer westlich von Yellowknife stellt nun eine echte Bedrohung für die Stadt dar“, sagte Shane Thompson, Umweltminister der kanadischen Nordwest-Territorien, am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Er wies die fast 20.000 Einwohner von Yellowknife an, die Stadt bis Freitagmittag zu verlassen.

Am späten Mittwochabend war das Feuer bis auf 17 Kilometer an die Regionalhauptstadt Yellowknife herangerückt. „Ich möchte betonen, dass die Stadt nicht in unmittelbarer Gefahr ist“, sagte Thompson. Aber ohne Regenfall sei es möglich, dass der Brand bis zum Wochenende den Stadtrand erreiche. „Sie bringen sich und andere in Gefahr, wenn Sie sich dazu entscheiden, länger zu bleiben.“

Derzeit ist nur eine Schnellstraße in den Süden des Landes geöffnet. Für die Evakuierung werden unter anderem Militärflüge organisiert. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau versprach im ehemals Twitter genannten Onlinedienst X die Hilfe der Regierung.

Die Evakuierung von Hay River an der gegenüberliegenden Küste des Sees ist bereits im Gange. Die 3000 Einwohner werden per Bus oder Flugzeug aus Gefahrenzone gebracht.

In Kanada wüten derzeit die größten jemals registrierten Waldbrände. Am Dienstag rief die Regierung der Nordwest-Territorien den Notstand aus. Dadurch wird das Militär mobilisiert, um bei der Bekämpfung der Brände zu helfen und Bewohner per Flugzeug in Sicherheit zu bringen.

Über 1000 einzelne Brände sind derzeit im ganzen Land aktiv, davon 230 in den Nordwest-Territorien. Tausende Einwohner der dünn besiedelten Region sind bereits aus kleineren Gemeinden geflohen. So wurde etwa das Dorf Enterprise nahe der Grenze zur Provinz Alberta in dieser Woche fast vollständig zerstört

Seit Beginn der außergewöhnlich heftigen Waldbrand-Saison in diesem Jahr mussten rund 168.000 Menschen in Kanada ihre Häuser verlassen. Vier Menschen starben. (AFP, Reuters)