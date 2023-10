Lonely Planet kürt Usbekistan zum Top-Reiseziel Sagenhaft schön, dieses Samarkand

Mubaro Zaitowa Scharipowna hat 32 Enkelkinder. Oder sind es 33? Die 84-jährige Usbekin stellt die Teekanne ab, hält inne und überlegt, scheint in Gedanken nachzuzählen. Die Gäste ihres Restaurants warten, sind amüsiert. Scharipowna lacht und sagt zunächst auf Russisch, dann nochmal für die Gäste auf Deutsch: „Ja, 32 Herzen“. In diesem Jahr werde sie noch fünf Mal Uroma und hoffe, bei allen Festessen dabei sein zu können, was terminlich nicht einfach wird. Teile ihrer Familie leben in den USA, andere helfen ihr im Familienrestaurant in Samarkand, Usbekistan.