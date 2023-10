Partielle Mondfinsternis 2023 : So können Sie den „angeknabberten“ Erdtrabanten in Berlin am besten beobachten

Die partielle Mondfinsternis am Samstag soll auch in Berlin zu sehen sein. Sternwarten bieten dann kostenfrei „Betreutes Beobachten“ an. Aber was, wenn das Wetter nicht mitspielt?