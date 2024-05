So ticken die 30- bis 59-Jährigen Die Generation Mitte sagt „Wir schaffen das“

Es sind unruhige Zeiten: In Deutschland werden Politiker angegriffen, die Wirtschaft schwächelt, in Ostdeutschland geht die Angst vor einem Rechtsruck um. Es wäre kein Wunder, wenn Menschen den Mut verlieren und mit Angst in die Zukunft sehen. Doch eine große gesellschaftliche Gruppe in diesem Land scheint den Herausforderungen zu trotzen: Die „Generation Mitte“ lässt sich nicht unterkriegen und sieht positiv in die Zukunft.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das zeigt eine am Dienstag in Berlin vorgestellte Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Gesamtverbands der Versicherer (GDV). Seit zehn Jahren befragen die Meinungsforscher für den Versicherungsverband die 30- bis 59-Jährigen, wie sie ihre Situation und ihre Zukunft sehen, welche Reformen nötig wären und auf wen sie dabei bauen.

Die Stimmung ist insgesamt positiv. Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer

Von den diesjährigen Ergebnissen war selbst GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen überrascht. Er hatte angesichts der Unsicherheiten mit deutlich skeptischeren Antworten gerechnet. „Die Stimmung ist insgesamt positiv“, sagte er verblüfft.

Optimismus überwiegt

49 Prozent sehen ihre Perspektiven für die nächsten zehn Jahre nämlich positiv, nur 29 Prozent sind pessimistisch. Das hat mehrere Gründe: Anders als zu Corona-Zeiten ist die Angst davor, sozial abzusteigen und den Lebensstandard nicht halten zu können, weitgehend verschwunden. Nur elf Prozent der Befragten sehen hier für sich eine große Gefahr.

Im Gegenteil: 38 Prozent sagen, es geht ihnen heute wirtschaftlich besser als fünf Jahren, nur 26 Prozent haben den Eindruck, ihre Lage habe sich verschlechtert. Asmussen führt das vor allem auf den stabilen Arbeitsmarkt zurück. „Die Generation Mitte hat keine Angst vor Arbeitslosigkeit“, sagt er.

Was ist die Generation Mitte? GDV-Hauptgeschäftsführer Asmussen spricht von den „Leistungsträgern“ der Gesellschaft. Die Generation Mitte umfasst die 30- bis 59-Jährigen. Die 35 Millionen Menschen, die zu dieser Generation gehören, stellen 70 Prozent der Erwerbstätigen und erwirtschaften über 80 Prozent der steuerpflichtigen Einkommen.

Doch es gibt auch Verunsicherung

Dennoch verschließen auch die heute 30- bis 59-Jährigen nicht die Augen vor den Problemen. Drei Viertel finden, dass die Zeiten derzeit besonders unsicher sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das hat auch Konsequenzen für das eigene Leben. Die Mehrheit glaubt nicht, dass sie ihre eigene Zukunft einigermaßen verlässlich planen kann. Besonders ausgeprägt ist diese Unsicherheit in Ostdeutschland. Hier denkt nur jeder Dritte, verlässliche Pläne für die Zukunft machen zu können. Was in West und Ost gleichermaßen auffällt: Je prekärer die eigene Lage ist, desto größer ist die Unsicherheit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Spaltung der Gesellschaft sieht auch die Generation Mitte mit Sorge. 73 Prozent sind beunruhigt. Dennoch glauben die Menschen fest an die Demokratie: Die Mehrheit hält das System für stabil. Trotz der Politik.

Die Generation Mitte hofft auf sich selbst. Renate Köcher, Chefin des Umfrageinstituts Allensbach

Denn die kommt derzeit nicht gut weg. Die Hoffnungsträger, um das Land wieder voranzubringen, sind in den Augen der mittleren Generation die Wirtschaft und die Wissenschaft. Und man glaubt auch an die eigene Stärke: „Die Generation Mitte hofft auf sich selbst“, berichtet Allensbach-Chefin Renate Köcher. „Die Menschen sind gut ausgebildet, leistungsstark und sie sagen sich: Wir schaffen das!“. Von der Politik erwartet dagegen noch nicht einmal jeder Dritte Rückenwind. „Die Politik hat die rote Laterne“, sagt Köcher.

Was will die Generation Mitte ganz praktisch tun, um das Land zu stärken? Man kann die Kinder gut erziehen, andere Meinungen respektieren und in Diskussionen Respekt zeigen, meint die Mehrheit. Respekt steht im Wertekosmos der Generation Mitte ganz oben, gefolgt von Gerechtigkeit und Toleranz. Dabei sei die Generation Mitte auch bereit, Haltung zu zeigen. „Wir müssen die Werte der Gesellschaft verteidigen“, so fasst Köcher die Einstellung der Menschen zusammen.