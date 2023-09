Susan Sontag, Sophie Passmann und das Altern Wer will schon immer Girl sein

Kürzlich las ich eine Essaysammlung der 2004 verstorbenen amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag. Sie ist unter dem Titel „On Women“ („Über Frauen“) in diesem Jahr als Buch auf Englisch erschienen. Der erste Aufsatz handelt von den unterschiedlichen Maßstäben, die beim Altern an Männer und Frauen gelegt werden. Während Älterwerden bei Frauen als Mangel definiert wird, als Verlust von Attraktivität und Vitalität, gewinnen Männer beim Älterwerden an Prestige dazu.