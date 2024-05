Was ist dran an der These vom Krippentrauma? Manchmal scheint Familie verklärt zu werden

Vor kurzem las ich in dieser Zeitung ein Interview mit der Überschrift „Schadet die Kita gerade den Kleinsten?“

Darin stellte die in der Nähe von Berlin lebende Psychiaterin Agathe Israel die These auf, dass der Kitabesuch Kleinkinder schädige sowie massive psychische und körperliche Langzeitwirkungen habe.

Sie zitierte eine Studie, die besagt, dass bei Kindern das Stresshormon Cortisol steige, wenn ihre Bedürfnisse nicht prompt beantwortet werden.

Sabine Rennefanz, 1974 in Beeskow geboren, ist Tagesspiegel-Kolumnistin. Für ihre Reportagen und Essays wurde sie mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Gerade ist ihr Roman „Kosakenberg“ im Aufbau Verlag erschienen

„Es braucht einen verstehenden Erwachsenen, nicht nur einen, der stupide das Kind pflegt und trainiert. Und das passiert, wenn eine Person zu viele Kinder betreuen muss“, behauptet Israel.

Nun könnte man daraus die Forderung nach mehr Personal in Kitas ableiten, nach einer Verbesserung der Qualität, aber offenbar geht es der Befragten um grundsätzliche Ablehnung.

Agathe Israel wurde mit einem Band bekannt, in dem sie lebensgeschichtliche Interviews mit einigen ehemaligen Krippenkindern geführt hat, aus denen sie grob gesagt schlussfolgerte, dass die Erziehung in der DDR zu späteren psychischen Erkrankungen führte.

Kinder in der Kita = egoistische Eltern?

Ihre Aussagen in dem zitierten Interview gipfeln in dem implizierten Vorwurf, Eltern, die kleine Kinder die „Fremdbetreuung“ geben, verhielten sich egoistisch, weil ihnen Geldverdienen und ihr Lebensstandard wichtiger sei als die Entwicklung des Kindes.

Mich interessierte nach der Lektüre, wie stichhaltig diese Schlussfolgerungen sind. Ich fragte mich auch ein bisschen, ob es nicht sein könnte, dass eine Psychiaterin nach vielen Jahren im Beruf überall psychische Problemlagen und Traumata sieht. So wie Onkologen überall Krebserkrankungen wittern.

Anruf bei Elmar Brähler in Gießen. Er war von 1994 bis 2013 Professor für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie an der Universität Leipzig, leitet als Gastprofessor ein Forschungsprojekt zu „DDR-Vergangenheit und psychische Gesundheit“ an der Universität Mainz und hat mehrere, heiß diskutierte Studien veröffentlicht, die nahelegen, dass Westdeutsche häufiger an Kindheitstraumata leiden als Ostdeutsche.

Im März hat Brähler gemeinsam mit anderen Forschern im „Deutschen Ärzteblatt“ die neueste Untersuchung herausgebracht, die der Frage nachgeht, ob es so etwas wie ein Krippentrauma gibt.

Armut ist belastend für Kinder und Gewalt in der Familie

Dazu wurden 1575 Personen befragt, die in der DDR geboren wurden. Ein Drittel besuchte weder Krippe noch Kita, ein Drittel kam vor dem dritten Geburtstag in die Betreuung, ein Drittel danach.

Die Forscher fragten nach Depressionen, Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen im Laufe des Lebens. Sie stellten zwischen den Gruppen keine Unterschiede fest.

Lediglich eine kleine Gruppe, 27 Teilnehmer, fühlte sich schlecht. Sie hatten als Kinder die Wochenkrippe besucht oder waren länger von ihren Eltern getrennt. Aber die Zahl der Betroffenen sei zu klein, um daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen, schreiben die Wissenschaftler.

Es ist infam, Eltern auf diese Weise Schuldgefühle zu machen und jedem Kind, das eine Krippe besucht, eine künftige posttraumatische Belastungsstörung zu unterstellen. Elmar Brähler, Professor em. für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie an der Universität Leipzig

Den Thesen Israels widerspricht Brähler entschieden. „Es ist infam, Eltern auf diese Weise Schuldgefühle zu machen und jedem Kind, das eine Krippe besucht, eine künftige posttraumatische Belastungsstörung zu unterstellen“, sagt er. Frau Israel zitiere selektiv, die erwähnte Cortisol-Studie sei beispielsweise in Fachkreisen relativiert worden, außerdem verkläre sie die Betreuung in der Familie.

Die Gefahr, später psychisch zu erkranken, sei besonders groß, wenn ein Kind in Armut aufwächst, die Eltern drogensüchtig oder gewalttätig sind oder beides. „Wir leben in einem Land, wo zirka jeder Achte in seiner Kindheit erleben musste, dass seine Mutter geschlagen wurde“, sagt Brähler.

Körperliche und seelische Misshandlungen wurden in Deutschland relativ spät verboten, erst 1998. Bis in die 1980er holte viele bundesdeutschen Mütter ihre Erziehungstipps aus dem Ratgeber der Nazi-Ikone Johanna Haarer. In der DDR war das Buch verboten.