Was Väter von diesen Männchen lernen können Ach, könnte man doch nur ein Seepferdchen heiraten!

Was würde wohl das Seepferdchen denken, wenn es am Vatertag auf deutsche Männer schauen würde? Es würde Bollerwagen sehen, die mit Bier und Schnaps beladen sind. Und nach erfolgreicher Alkoholvernichtung würden sich die Hengste über das Bild des Jammers wundern, das ihre menschlichen Geschlechtsgenossen abgeben.

Was sie nicht wissen: Echte Väter beteiligen sich an diesen Eskapaden eher selten. Sie nutzen den Feiertag, Christi Himmelfahrt, um etwas mit ihren Kindern zu unternehmen. Der moderne Mann ist ein Familienmensch. Viele Väter sind stolz darauf.

Wo die Männchen schwanger werden

Doch dem Seepferdchen würde selbst dieser Fortschritt nur ein müdes Grinsen abringen. Denn die Meeresbewohner sind auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Geschlechter einen großen Schritt weiter. Hier werden die Hengste schwanger. Die kleinen Männchen tragen die Eier in ihrer Bauchtasche aus, nach zwei bis vier Wochen setzen die Wehen ein, und die Kleinen werden hinaus ins Wasser geschleudert. Drei Tage kann die Prozedur dauern. Eine Quälerei.

Hier gebärt das Männchen: Wie bei Menschen werden die Wehen durch das Hormon Oxytocin ausgelöst. © imago/Bluegreen Pictures/STOCK&PEOPLE

Mütter, die lange, mühselige Stunden im Kreißsaal verbracht haben, dürften die Seepferdchenstuten beneiden, die fein raus sind. Aber Seepferdchen sind nicht die einzigen Tiere, von denen wir Menschen etwas lernen könnten. Es gibt noch viele andere Beispiele aus dem Tierreich, bei denen sich die Väter in Sachen Familie hervortun.

Von alleinerziehend bis polygam

Einige Männchen ziehen ihren Nachwuchs allein groß, andere harren monatelang in eisiger Kälte und hungrig aus, um ein Ei zu bebrüten. Viele Paare kooperieren ganz selbstverständlich bei der Aufzucht, ohne das vorher ausdiskutiert zu haben. Es gibt Männchen, die als Babysitter einspringen und sich sogar um fremden Nachwuchs kümmern. Und auch über Seitensprünge ihrer Partnerin sehen viele Männchen hinweg.

Was nach Charakterstärke klingt, hat in Wirklichkeit handfeste Gründe. Fast immer geht es darum, den Nachwuchs zu schützen und möglichst viele der Kleinen durchzubringen. So ermöglicht der Rollentausch den Seepferdchenfrauen kürzere Geburtsintervalle und mehr Nachkommen, weil die Weibchen nach der anstrengenden Eierproduktion nicht auch noch die Eier austragen müssen.

Weibliche Dachse paaren sich mit mehreren Rüden ihres Clans, um die Vaterschaft zu verschleiern. Konstantin Börner, Wildtierexperte

Auch die Kooperation von Vögeln dient dem Überleben. „Bei Singvögeln sind beide Eltern nötig, um die Jungen aufzuziehen“, sagt Paul Wernicke von der Wildnisschule Hoher Fläming. Von guten und schlechten Vätern möchte er nicht sprechen. „Man sollte das Verhalten der Tiere nicht vermenschlichen“, warnt der Vogelexperte. Aber von der Diversität der Beziehungen im Tierreich könnten Menschen schon etwas lernen, meint er. Hier ein kleiner Überblick.

1 Der alleinerziehende Vater

Alleinerziehende männliche Väter finden im Stichling einen Gleichgesinnten. Der männliche Fisch kümmert sich praktisch im Alleingang um die Kleinen. Das Weibchen legt die Eier ab und verschwindet, bei Fischen kommt das häufiger vor. Das Männchen besamt die Eier, wedelt frisches Wasser und damit Sauerstoff zu und beschützt das Nest. Es verteidigt die Eier gegen Räuber und sortiert schlechte Eier aus.

Sind die Kleinen geschlüpft, hält der Vater den Schwarm zusammen. Notfalls nimmt er alle Fischchen ins Maul, um sie sicher ins Nest zurückzubringen. Manchmal stehlen die Väter sogar befruchtete Eier von anderen Männchen und ziehen sie auf. Warum? Je mehr Eier ein Fischmann im Nest hat, desto attraktiver scheint er für die Weibchen zu sein.

Ebenfalls alleinerziehend: Darwin-Nasenfrösche, Afrikanische Ochsenfrösche, Anemonenfische, Riesenwanzen

Kinderaufzucht ist Männersache: Der Stichling zieht die Kleinen allein auf. © Imago/STOCK&PEOPLE

2 Der Baumeister

Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich nach der Partnerwahl gleich ins gemachte Nest legen. Vogelweibchen, die einen Mönchsgrasmücken-Mann zum Partner nehmen, erleben genau das. Im April sammelt das Männchen Gras und Zweige und baut ein Nest. „Ist das Nest fertig, setzt sich das Männchen hinein und singt und singt und singt“, sagt Paul Wernicke. Solange, bis ein Weibchen kommt. Gefällt ihr das Nest, zieht sie ein und gibt dem Heim den letzten Schliff.

Doch das Männchen ist nicht nur ein begabter Baumeister, es ist auch ein moderner Papa. „Das Männchen brütet mindestens genauso viel wie das Weibchen“, sagt Wernicke, „manchmal sogar noch mehr“. Solche Ausdauer ist bei männlichen Vögeln selten.

Baut ein Nest für seine Partnerin: Die männlichen Mönchsgrasmücken geben sich Mühe bei der Werbung um Partnerinnen. © imago/imagebroker/Burkhard Sauskojus

3 Der Eiskönig

Diese Männer sind ganze Kerle: Ein Kaiserpinguin hält Temperaturen von minus 70 Grad, Kälte, Schneestürme und Hunger aus, um das Ei warmzuhalten, das ihm das Weibchen übergeben hat, um sich Nahrung zu besorgen. Zwei Monate lang trotzt der Pinguin allen Entbehrungen. Schlüpft das Junge, bevor die Mutter zurück ist, mobilisiert der Vater die letzte Reserve und würgt extrem fetthaltige Pinguin-Milch für den Nachwuchs aus seiner Speiseröhre hoch.

Während der harten Brutmonate verliert er mehr als die Hälfte seines Körpergewichts. Aber er gibt nicht auf. Ist das Weibchen zurück, zieht er aber erst einmal los, um zu jagen und ganz viel zu fressen. Nach einem Monat ist er zurück und wieder in Topform.

Endlich Nachwuchs: Bis das Küken schlüpft, ist das Männchen für die Brut zuständig. © Imago/Danita Delimont

4 Der Babysitter

Sie sind mit einem Gewicht von 200 Kilogramm echte Kraftpakete, und doch Softies, wenn es um die Kleinen geht. Berggorillas beteiligen sich nicht nur an der Aufzucht ihrer eigenen Nachkommen, sie spielen auch Babysitter für fremde Gorilla-Kinder. Gorilla- und Menschenmännchen haben Spaß an ähnlichen Spielen: Sie spielen Fangen, werfen die Kleinen in die Luft und kuscheln mit ihnen.

Rein altruistische Kinderliebe steckt jedoch nicht dahinter: Forscher haben herausgefunden, dass Gorilla-Weibchen sich lieber mit Männchen paaren, die sich um den Nachwuchs kümmern.

Kinderliebes Kraftpaket: Berggorilla-Männchen kümmern sich auch um fremden Nachwuchs. © picture-alliance / OKAPIA KG, Germany/Fritz Pölking

5 Der Tolerante

In der Welt der Menschen wäre dieses Verhalten eine echte Beziehungsprobe, bei Tieren ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Weibchen mit verschiedenen Männchen paaren. Das liegt weniger an ihrer großen Lust auf Sex, sondern ist aus ihrer Sicht vernünftig. Wobei die Motive unterschiedlich sind.

„Weibliche Dachse etwa paaren sich mit mehreren Rüden ihres Clans, um die Vaterschaft zu verschleiern“, erklärt Konstantin Börner vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Der Vorteil: Da keines der Männchen weiß, ob es der Vater ist, helfen alle bei der Nahrungssuche. Eifersucht gibt es nicht.

Männliche Toxizität Manche Männchen sind eine echte Bedrohung für den Nachwuchs. Löwen töten fremde Jungtiere, wenn sie den alten Rudelführer verstoßen haben und mit den Weibchen eigenen Nachwuchs zeugen wollen. Auch Braunbären und Delfine tun das. Verglichen damit ist der Igel geradezu harmlos. Er killt niemanden, aber er lässt das Weibchen sofort nach der Paarung sitzen und sucht sich neue Sexualpartnerinnen. Sympathisch klingt das nicht, aber Anne Berger vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung kann das erklären: Weibchen lassen die Männchen oft stunden- und nächtelang zappeln, bevor es zur Paarung kommt, weiß sie. Und nach der Paarung vertreiben die Weibchen die Männchen nicht selten. „Igel sind Einzelgänger“, sagt Berger, „die Jungenaufzucht ist reine Frauensache“.

Auch Schimpansinnen haben oft mehrere Sexualpartner. Doch bei ihnen kann es um Leben und Tod gehen. Denn männliche Schimpansen töten fremden Nachwuchs, um mögliche spätere Rivalen aus dem Weg zu räumen. Mit der Strategie, viele Sexpartner in kurzer Zeit zu haben, schützen die Weibchen ihre Nachkommen, vermuten Forscher. Denn dann seien sich die Männchen unsicher, von wem das Affenbaby stamme.

Weibliche Rotfüchse können ebenfalls Sex mit verschiedenen Rüden haben. Damit erweitern sie den Genpool des Nachwuchses. Werden die Kleinen geboren, weiß der Vater nicht, ob er der Vater ist. Aber das ist auch egal, sagt Konstantin Börner. Galten Füchse früher als Eigenbrötler, so weiß man heute: Viele Rüden kümmern sich gut um die Welpen aus dem Wurf. Andere sind dagegen weniger fleißig. Bei faulen Partnern gleichen die Mütter das Defizit aus.

Ebenfalls polygam: Katzen und Hunde.

Dachse leben in Rudeln. Die bestehen meist aus zehn Tieren, es können aber auch 30 sein. © panthermedia/Aleksander Bołbot

6 Der Haremschef

Polygamie nimmt in der menschlichen Gesellschaft zu, in der Tierwelt sind Harems nichts Ungewöhnliches. Etwa bei Pferden: Ein Hengst lebt mit mehreren Stuten zusammen, er hält die Herde zusammen und verteidigt die Stuten gegen Gefahren, etwa durch Wölfe.

„Leider kommt diesen natürlichen Gruppenstrukturen die heutige, moderne Pferdehaltung so gar nicht nach“, kritisiert Anne Berger vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. „Die Hengste werden künstlich abgesamt, die Stuten künstlich besamt, der Hengst sieht Fohlen gar nicht mehr und kann sich auch gar nicht mehr persönlich um seinen Nachwuchs kümmern, geschweige denn seine Gruppenaufgaben übernehmen“, sagt die Wissenschaftlerin. Auf Kosten der mentalen und physischen Gesundheit der Pferde werde zu viel Wert auf finanzielle und sportliche Erfolge gelegt.

Pferdeharem: Der Hengst beschützt die Herde. © IMAGO/Cover-Images/Fabian Simons

7 Der Treue

Wie gut, dass es Raben nicht interessiert, was wir Menschen über sie sagen. Mit Rabeneltern meinen wir Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen. Dabei sind Raben das Gegenteil. „Beide Elternteile sind sehr fürsorglich“, weiß Paul Wernicke von der Wildnisschule Hoher Fläming. Rabenpaare leben ein Leben lang zusammen, und beide kümmern sich um die Aufzucht.

Von wegen Rabeneltern: Rabenväter bleiben der Partnerin ein Leben lang treu und helfen bei der Aufzucht der Jungen. © picture alliance / Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Patrick Pleul

Bevor es dazu kommt, müssen die Rabenväter jedoch eine Prüfung bestehen: Das Weibchen imitiert den Bettelruf der Rabenküken. „Das ist ein Testruf“, sagt Wernicke. Kommt das Männchen mit Futter oder mit einem Geschenk zu ihr, hat er die Prüfung bestanden.

Ebenfalls ein Leben lang zusammen: Schwäne, Störche, Biber, Wölfe, Pinguine.