Darmkrebs So läuft die Vorsorgeuntersuchung ab

Darmkrebs besitzt eine Eigenheit, die ihn von den meisten anderen Krebsarten unterscheidet: Er entwickelt sich in über 90 Prozent der Fälle aus Vorstufen heraus, den Polypen. Darmpolypen sind zunächst harmlos und so klein wie ein Stecknadelkopf, tragen aber bereits erste Genveränderungen in sich.