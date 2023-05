Die Darmflora könnte Magersucht auslösen Das Mikrobiom beeinflusst Appetit und Stimmung

Die Darmflora kann einer Studie zufolge maßgeblich an der Entstehung von Magersucht, von Medizinern Anorexia nervosa (AN) genannt, beteiligt sein. Das berichtet ein internationales Forschungsteam nach Analysen der Bakterien im Verdauungstrakt von 147 Frauen, von denen 77 an Magersucht litten. Demnach ist die Essstörung mit einer Veränderung des Mikrobioms verbunden, was sich wiederum auf den Stoffwechsel auswirke – und auf Appetit und Stimmung.

95 Prozent der Betroffenen, die unter Magersucht leiden, sind Frauen.

Beate Herpertz-Dahlmann, Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Aachen und Expertin für Essstörungen, nennt die Untersuchung eine „sehr gute Studie“, sieht in ihr allerdings keinen Beweis für eine ursächliche Beteiligung des Mikrobioms an der Entstehung der Essstörung. Dennoch könne die Untersuchung Anstoß zur Entwicklung möglicher Therapieansätze geben.

Das Mikrobiom könnte Einfluss auf die Bildung von Neurotransmittern haben

Von der meist in der Pubertät, zuletzt vermehrt aber auch schon in der Kindheit beginnenden Anorexia nervosa seien zu 95 Prozent Frauen betroffen, schreibt das Forscher-Team um Oluf Pedersen von der Universität Kopenhagen in der Zeitschrift „Nature Microbiology“. Zwar könnten Therapien Schäden durch die potenziell tödliche Erkrankung verringern, doch viele Betroffene würden nicht vollständig geheilt.

Hilfsangebote für Anorexie-Betroffene Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet Betroffenen und deren Angehörigen unter der Nummer 0221 892 031 eine telefonische Erstberatung bei Fragen rund um Essstörungen an. Anruferinnen und Anrufer erhalten bei Interesse außerdem Adressen, an die sie sich für weitergehende Hilfe wenden können. Die Beraterinnen und Berater sind montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Es fallen die Kosten für Gespräche ins Kölner Ortsnetz an. Mehr Informationen zum Thema Essstörungen bietet die BZgA auf der Internetseite bzga-essstoerungen.de. Unter dem Reiter „Hilfe finden“ erhalten Interessierte dort außerdem eine Übersicht zu persönlichen und Online-Beratungsangeboten inklusive einer Suchfunktion für die eigene Wohnregion.

Bekannt ist, dass das Erbgut eine sehr wichtige Rolle bei der Krankheitsentstehung spielen kann, zudem können pubertätsbedingte hormonelle Veränderungen beteiligt sein. Die Forschungsgruppe, darunter auch Mitarbeiterinnen der Universität Mainz, prüfte nun, ob Mikroorganismen im Darm unter anderem Appetit, Emotionen und Verhalten beeinflussen und so zur Entstehung der Störung beitragen könnten.

Dazu untersuchte das Team zunächst die Darmflora von 77 betroffenen und 70 normalgewichtigen Frauen, die im Mittel gut 23 Jahre alt waren. Tatsächlich fanden die Forscher klare Veränderungen: So traten manche Bakteriengruppen bei Frauen mit Anorexia nervosa seltener auf, andere dagegen waren deutlich überrepräsentiert. Auch Häufigkeit und Vielfalt von Viren unterschieden sich in beiden Gruppen.

Die veränderte Darmflora und ihre Stoffwechselprodukte könnten sich auf die Bildung verschiedener Neurotransmitter wie etwa Serotonin, Dopamin und Glutamat auswirken, schreibt die Gruppe. Dies könne sowohl die Stimmung als auch Appetit und Essverhalten beeinflussen.

Um eine Kausalbeziehung zu belegen, transplantierte das Team Stuhlproben von vergleichbaren Frauen aus beiden Gruppen in junge keimfreie Mäuse, die zunächst drei Wochen lang kalorienarm gefüttert wurden. Jene Tiere, die Fäkalien von Frauen mit Anorexia nervosa erhalten hatten, wiesen nach den drei Wochen weniger Körpergewicht auf. Das änderte sich auch dann nicht grundlegend, als die Tiere nach Belieben fressen konnten. Generell waren bei ihnen im Fettgewebe und im Hirnareal des Hypothalamus Gene für Proteine aktiviert, die etwa an Sattheitsgefühl und Stimmung beteiligt sind.

Die Frage nach der Henne und dem Ei

„Sowohl Serotoninaktivität als auch Appetitregulierung könnten an Entwicklung und/oder Beibehaltung des AN-Syndroms beteiligt sein“, schreibt die Gruppe. „Unsere Resultate stützen die Hypothese, dass ein schwer gestörtes Darmmikrobiom zu manchen Prozessen in der Entstehung der Anorexia nervosa beiträgt.“

Ob ein verändertes Mikrobiom tatsächlich eine wesentliche Ursache der Anorexia nervosa ist, würde Herpertz-Dahlmann mit Fragezeichen versehen. Ebenso sei es möglich, dass die Essstörung selbst durch unzureichende und veränderte Nahrungsaufnahme über Jahre hinweg die Zusammensetzung der Darmflora verändere, so die Psychiaterin. Konkret bemängelt sie, dass die Studie keine Angaben dazu enthält, wie lange die Teilnehmerinnen bereits unter der Essstörung litten.

Gut möglich sei allerdings, dass die in der Studie gefundenen Veränderungen im Darm dazu beitragen könnten, dass sich die Essstörung im Laufe der Zeit verfestige. Das erschwere dann die ohnehin schon schwierige Therapie. Und das könne erklären, warum viele Patientinnen Probleme damit haben, zuzunehmen und dann ihr Gewicht zu halten.

Angesichts dessen hätten die Resultate laut der Expertin möglicherweise Auswirkungen auf künftige Therapien. So werde in Studien etwa geprüft, während der Therapie die Ernährung mit bestimmten Nährstoffen wie Omega-3-Fettsäuren oder mit lebenden Bakterien anzureichern, um die Darmflora gezielt zu verändern. Auch Stuhltransplantationen würden erforscht – bislang allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Was hingegen klar sei und in der aktuellen Studie nicht berücksichtigt werde: Die Erkrankung habe auch eine deutliche psychosoziale Komponente. So sei die Anzahl der stationär behandelten Jugendlichen und Kinder in Deutschland während der Covid-Pandemie und der damit einhergehenden Lockdowns um 30 bis 40 Prozent gestiegen.