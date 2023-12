Tagesspiegel-Ärzteumfrage 2023 Urkunden für die meistempfohlenen Kliniken Berlins

Am Dienstagabend war der Tagesspiegel für knapp zwei Stunden in bester gesundheitlicher Verfassung: Knapp 60 der renommiertesten Chef- und Oberärztinnen und -ärzte der Berliner Krankenhäuser waren im Haus am Askanischen Platz zu Gast. Anlass war die Übergabe der Urkunden an die Kliniken, die in der diesjährigen Ärztebefragung des Tagesspiegel zu den meistempfohlenen Krankenhäusern für 55 Therapien gehören. Das Spektrum der so vertretenen Fachrichtungen repräsentierte die große Vielfalt der Krankenhauslandschaft der Hauptstadt: von der Augenheilkunde und Chirurgie über die Gynäkologie, HNO und Kinderheilkunde bis hin zur Orthopädie und Urologie.

Seit knapp 20 Jahren gibt der Tagesspiegel Kranken und deren Angehörigen mit seinem Klinikvergleich Orientierung bei der Wahl des für sie am besten geeigneten Krankenhauses. Alle zwei Jahre erscheint dafür das Tagesspiegel-Magazin „Berlins beste Kliniken“ – in diesem Jahr zum nun bereits zehnten Mal seit der Erstausgabe im Jahr 2006.

Knapp 60 Chef- und Oberärztinnen und -ärzte waren im Tagesspiegel am Askanischen Platz zu Gast. © Lena Gassmann

Kernstück des Klinikvergleichs ist die Befragung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte Berlins, welches Krankenhaus sie für die Therapie bestimmter Erkrankungen empfehlen würden. Auch diese Befragung fand in den vergangenen Wochen zum zehnten Mal statt. Seit der ersten Umfrage im Jahr 2005 begleitet das renommierte IGES-Institut Berlin die Befragungen wissenschaftlich.

Die aufwändigen Befragungen stoßen seit der ersten Auflage auf eine erstaunlich hohe Bereitschaft der Medizinerinnen und Mediziner, sich die Zeit für Antworten zu nehmen. An der aktuellsten Befragung, die im vergangenen September startete, beteiligten sich insgesamt 2085 Ärztinnen und Ärzte, das entspricht einer Teilnahmequote von 36 Prozent. Im Vergleich zu anderen Befragungen dieser Art ist eine Quote in dieser Größenordnung als außergewöhnlich hoch einzustufen, stellt das IGES-Institut fest.

Die Ergebnisse fließen ein in die Vergleichstabellen, die im aktuellen Magazin „Berlins beste Kliniken 2024“ zu finden sind, das Ende Dezember erscheinen wird. Weitere Bestandteile des Klinikvergleichs sind die Fallzahlen der Häuser, die zeigen, wo die größte Erfahrung mit bestimmten Therapien vorhanden ist. Jede dargestellte Therapie wird zudem verständlich und mithilfe der Expertise der Chef- und Oberärzte der meistempfohlenen Kliniken erklärt.

Traditionell erhalten die Chefärztinnen und Chefärzte der entsprechenden Abteilungen, in denen die Behandlungen des dafür jeweils meistempfohlenen Krankenhauses stattfinden, wenige Wochen vor dem Erscheinungstermin die Urkunden im Tagesspiegel-Haus ausgehändigt, die auf die Ergebnisse der Ärzteumfrage hinweisen. (Tsp)