29 Prozent für unverzüglichen Beginn Fast die Hälfte der Israelis gegen Bodenoffensive im Gazastreifen

In der am Freitag von der Zeitung „Maariv“ veröffentlichten Befragung des Instituts Panel4All sagten 49 Prozent, es sei besser, mit einer Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet „abzuwarten“. Nur 29 Prozent vertraten die Ansicht, die Offensive von Bodentruppen solle „unverzüglich“ beginnen.

Die Erhebung wurde am Mittwoch und Donnerstag vorgenommen. Für sie wurden 522 Menschen befragt. Seit dem am 7. Oktober gestarteten Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel hat die israelische Arme zehntausende Soldaten für eine Bodenoffensive rund um den dichtbesiedelten Gazastreifen zusammengezogen.

229 Menschen wurden nach jüngsten Angaben als Geiseln verschleppt.

Bislang blieb die Großoffensive in dem Palästinensergebiet jedoch aus. Zwar führte die israelische Armee nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag einen „gezielten Angriff“ mit Bodentruppen gegen Einrichtungen der Hamas im Zentrum des Gazastreifens aus. Anschließend hätten die Soldaten das Palästinensergebiet jedoch wieder verlassen, hieß es. Bereits am Donnerstag hatte die israelische Armee einen „gezielten Angriff“ mit Panzern im Norden des Gazastreifens gemeldet.

Bei dem Großangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel waren nach israelischen Angaben etwa 1400 Menschen getötet und nach jüngsten Angaben 229 Menschen als Geiseln verschleppt worden. Als Reaktion riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete massive Luftangriffe auf das Gebiet. Seit Beginn der israelischen Angriffe wurden nach Hamas-Angaben, die nicht unabhängig überprüft werden konnten, im Gazastreifen mehr als 7300 Menschen getötet. (AFP)