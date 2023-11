Anschlagsrisiko durch den Nahostkrieg Wie groß ist die Terrorgefahr in Europa?

Die Lage im Nahen Osten eskaliert – damit wird auch die Anschlagsgefahr im Westen größer. Die US-Bundespolizei FBI warnt jetzt konkret vor einer verschärften Bedrohungslage in den USA. „Der anhaltende Krieg im Nahen Osten hat die Gefahr eines Angriffs gegen Amerikaner in den USA auf ein ganz anderes Niveau gehoben“, sagte FBI-Chef Christopher Wray am Dienstag (Ortszeit) vor dem Senatsausschuss für Heimatschutz des US-Kongresses. „Es ist an der Zeit, besorgt zu sein. Wir befinden uns in einer gefährlichen Zeit.“