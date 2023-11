„Es ist an der Zeit, besorgt zu sein“ FBI warnt vor erhöhter Bedrohungslage in den USA wegen des Kriegs in Nahost

Die US-Bundespolizei FBI hat wegen des Nahost-Kriegs vor einer erhöhten Bedrohungslage in den USA gewarnt. FBI-Chef Christopher Wray sagte am Dienstag bei einer Kongressanhörung, der Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel werde für Extremisten eine Quelle der „Inspiration“ darstellen wie zuletzt vor Jahren der Aufstieg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

„Der anhaltende Krieg im Nahen Osten hat die Gefahr eines Angriffs gegen Amerikaner in den USA auf ein ganz anderes Niveau gehoben“, sagte Wray vor dem Senatsausschuss für Heimatschutz. „Es ist an der Zeit, besorgt zu sein. Wir befinden uns in einer gefährlichen Zeit“, sagte der FBI-Chef. Es gebe keinen Anlass für Panik, aber für „Wachsamkeit“.

Die größte Befürchtung sei, dass „gewalttätige Extremisten - Individuen oder kleine Gruppen - von den Ereignissen im Nahen Osten inspiriert werden und Angriffe gegen Amerikaner verüben, die ihrem Alltag nachgehen“, sagte der FBI-Chef. Zur Zielscheibe könnten Juden, aber auch Muslime werden.

Wray verwies auf den Fall eines Mannes, der vergangene Woche in der texanischen Großstadt Houston festgenommen worden war, nachdem er sich mit dem Bau von Bomben befasst und im Internet davon geschrieben hatte, Juden zu „töten“. Der FBI-Direktor nannte auch den Fall der Tötung eines sechsjährigen muslimischen Jungen im Bundesstaat Illinois bei einem mutmaßlichen Hassverbrechen.

Wray sagte, die Bedrohung gegen die jüdische Gemeinde in den USA habe ein „historisches Niveau“ erreicht. Juden würden nur 2,4 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen, sie seien aber Opfer von 60 Prozent der religiös motivierten Hassverbrechen. (AFP)