Dienstältester Fraktionschef der US-Republikaner Mitch McConnell will im November zurücktreten

Der amtierende Fraktionschef der US-Republikaner, Mitch McConnell, gibt seinen Posten auf. Er werde im November nach fast zwei Jahrzehnten zurücktreten, wie die Nachrichtenagentur AP vorab erfuhr. Ein Statement von McConnell wird noch am Mittwoch erwartet. Der 82-Jährige war der am längsten amtierende Fraktionschef in der Geschichte des Senats. (Tsp)



Mehr in Kürze.