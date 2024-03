Tagesspiegel Plus „Eine letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit“ : Julian Assange darf vorerst nicht in die USA ausgeliefert werden

Seit fünf Jahren sitzt der Wikileaks-Gründer in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien, die USA fordern seine Auslieferung. Ein Londoner Gericht hat dafür nun Bedingungen gestellt. Was halten Experten davon?