Eskalation der Gewalt UN richten Luftbrücke für Hilfsgüter nach Haiti ein

Die Vereinten Nationen wollen eine Luftbrücke für humanitäre Güter zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik einrichten.

Aus der Dominikanischen Republik sollen Waren für die notleidende Bevölkerung in Haiti geliefert werden, teilte das Büro der UN in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Auf dem Luftweg wollen die UN auch Mitarbeiter ein- und ausfliegen.

In den vergangenen Wochen eskalierte die Gewalt in dem Karibikstaat. Kriminelle Banden kontrollieren inzwischen große Teile von Haiti und fast die gesamte Hauptstadt. Die Vereinten Nationen hätten einen Teil des internationalen Personals aus Haiti gebracht, hieß es weiter. Zugleich werde das Team in Haiti mit Beschäftigten, die auf Krisen und humanitäre Hilfe spezialisiert sei, verstärkt. Die UN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühten sich unter äußerst schwierigen Bedingungen, der haitianischen Bevölkerung zu helfen.

Seit Ende Februar gilt ein landesweiter Ausnahmezustand. Inzwischen hat die EU ihr gesamtes Personal aus Haiti abgezogen. Der deutsche Botschafter hatte schon zuvor die Karibikinsel verlassen. (epd)