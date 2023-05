Explosion auf dem Kreml-Dach Was über den mutmaßlichen Drohnenangriff in Russland bekannt ist

Russland hat der Ukraine einen versuchten Anschlag auf Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. In der Nacht zu Mittwoch seien zwei Drohnen zum Absturz gebracht worden, die auf das Kreml-Gelände zugeflogen seien, teilte das russische Präsidialamt mit. Putin sei unverletzt geblieben.

„Zwei unbemannte Fluggeräte waren auf den Kreml gerichtet“, erklärte das Präsidialamt. „Durch rechtzeitige Maßnahmen des Militärs und der Spezialdienste unter Verwendung von Radar-Kampfsystemen wurden die Geräte außer Betrieb gesetzt.“ Trümmer der Drohnen seien auf das Kreml-Gelände gestürzt.

Es habe keine Opfer gegeben, es sei auch kein Schaden an Gebäuden entstanden. In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video waren blasse Rauchwolken über dem Kreml zu sehen. In einem anderen Video ist die Explosion zu sehen. Die Videos sind mit großer Wahrscheinlichkeit authentisch.

„Wir betrachten diese Handlungen als einen geplanten Terrorakt und Anschlag auf das Leben des Präsidenten der Russischen Föderation“, heißt es in der Kreml-Mitteilung. „Die russische Seite behält sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wo und wann sie es für angebracht hält.“ Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben zunächst nicht.

Dass zwei Drohnen bis auf das Kreml-Gelände gelangt seien, werfe Fragen über den Zustand der Luftverteidigung auf, schrieb der Duma-Abgeordnete Sergej Mironow am Mittwoch auf Telegram. Zugleich forderte er die „Eliminierung der terroristischen Elite der Ukraine“. Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin teilte mit: „Wir werden die Anwendung von Waffen fordern, die in der Lage sind, das terroristische Kiewer Regime zu stoppen und zu zerstören.“

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew fordert als Reaktion auf den mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff auf den Kreml und Staatschef Wladimir Putin im Gegenzug die „physische Eliminierung“ des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. „Nach dem heutigen Terrorakt gibt es keine andere Variante als die physische Eliminierung Selenskyjs und seiner Clique“, schrieb Medwedew am Mittwoch auf Telegram.

Soweit die russische Sicht auf die Vorgänge in der Nacht. Aber was ist bisher wirklich über den Drohnenangriff bekannt?

So lief der Drohnen-Angriff auf den Kreml

Nach einer Untersuchung von GeoConfirmed, einer gemeinschaftsbasierten und globalen Geolokalisierungsplattform, handelte es sich tatsächlich um Drohnen, auch als UAV bezeichnet, die auf das Dach des Senatsgebäudes zuflogen. UAV steht für „unmanned aerial vehicle“ (unbemanntes Luftfahrzeug). Auf Twitter zeigt GeoConfirmed eine Rekonstruktion des Drohnenangriffs.

Demnach flogen die zwei Drohnen aus unterschiedlichen Richtungen auf das Senatsgebäude im Kreml zu. Sie hatten rund 20 Minuten Abstand, wie Videos zeigen. Bemerkenswert: Auf einem Video sind zwei Personen auf dem Dach des Gebäudes zu sehen, nur Augenblicke bevor die Drohne einschlägt. Sie sind offensichtlich da, um das Feuer sofort zu löschen.

Dass Drohnen bis nach Moskau und dort bis zum Kreml vordringen, das militärisch wohl am besten gesicherte Gebiet in Russland, halten Experten für außergewöhnlich. Die Explosionen waren allerdings vergleichsweise klein. Dass sie genügen, um jemanden im Gebäude zu töten, erscheint zumindest zweifelhaft. Auf Fotos von Nachrichtenagenturen sind nur leichte Brandspuren auf dem Dach zu erkennen. Unter Experten gab es am Mittwoch keine Einigkeit, ob es sich um eine „False Flag“-Aktion des Kreml handelt, vielleicht um den Krieg in der Ukraine weiter zu eskalieren.

Allerdings schaffte es die Ukraine zuletzt wohl vermehrt, mit Drohnen bis weit in russisches Gebiet vorzudringen, zum Beispiel auf Militärflugplätze. Die Vorfälle sind peinlich für das russische Militär, das sich seiner Überlegenheit gegenüber Kiew rühmt. Zudem steht Kiews Frühjahrsoffensive kurz bevor. Je beschäftigter das russische Militär mit dem Schutz russischen Staatsgebietes ist, desto besser.

Die USA haben bisher, laut Aussagen von Offiziellen in Washington, keine näheren Informationen über den Vorfall in Moskau.

Ukraine weist möglichen Anschlagsversuch zurück

Die Ukraine hat Kreml-Berichte über einen angeblich ukrainischen Anschlagsversuch auf Russlands Präsident Wladimir Putin zurückgewiesen. Sein Land führe ausschließlich einen Verteidigungskrieg und greife daher keine Objekte auf russischem Staatsgebiet an, schrieb der ukrainische Präsidentenbüroberater Mychajlo Podoljak am Mittwoch auf Twitter.

„Wozu? Das löst kein militärisches Problem“, fügte der 51-Jährige hinzu. Im Gegenteil würde das Russland nur einen Anlass geben, um seine Angriffe auf Zivilisten zu rechtfertigen. „Offensichtlich bereitet Russland einen großen Terrorakt vor“, meinte er.

Hinter den Drohnen über dem Kreml-Territorium könnte beispielsweise auch eine Widerstandsgruppe aus dem Untergrund stecken, so Podoljak weiter. Drohnen dieser Art seien schließlich überall zu kaufen. „Irgendwas geht in Russland vor sich, jedoch ohne Drohnen der Ukraine über dem Kreml.“

Auch der Sprecher des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Serhij Nykyforow, wies eine angebliche ukrainische Beteiligung zurück. „Wie Präsident Selenskyj mehrfach erklärte, sind alle vorhandenen Mittel der Ukraine auf die Befreiung des eigenen Gebiets ausgerichtet und nicht auf Angriffe auf fremdes (Gebiet)“, sagte er dem Internetportal Ukrajinska Prawda.

Auch Selenskyj widerspricht den Anschuldigungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Anschuldigungen aus Moskau ebenfalls zurückgewiesen. „Wir haben Putin nicht angegriffen“, sagte Selenskyj am Mittwoch während seines Besuchs in Finnland. „Wir kämpfen auf unserem Territorium, wir verteidigen unsere Dörfer und Städte“, fügte der ukrainische Staatschef bei einer Pressekonferenz in Helsinki hinzu.

Putin ging seinen Amtsgeschäften der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge am Mittwoch in seiner Residenz Nowo Ogarjowo außerhalb von Moskau nach.

Das Präsidialamt teilte zudem mit, die Militärparade am 9. Mai in Moskau, zu der auch ausländische Gäste erwartet werden, werde wie geplant abgehalten. (Tsp, dpa, Reuters)