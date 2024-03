Fotos vom Boxtraining Emmanuel Macron lässt seine (politischen) Muskeln spielen

Dass Emmanuel Macron gerne politisch die Muskeln spielen lässt, ist weitläufig bekannt. Abzulesen zum Beispiel an seinen jüngsten Aussagen zum Krieg in der Ukraine und der Bereitschaft, auch Bodentruppen in das von Russland überfallene Land zu schicken.

Das rief sowohl in Frankreich selbst als auch anderen Staaten, wie in Deutschland und bei Bundeskanzler Olaf Scholz, scharfe Kritik hervor.

Indem die persönliche Fotografin Soazig de la Moissonnière am Mittwoch zwei Bilder des französischen Präsidenten auf ihrem Instagramaccount veröffentlichte, verlieh sie diesen Aussagen abseits des politischen Schlagabtauschs weiteren Nachdruck. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen Macron beim Boxtraining. Mit verzerrtem Gesicht und geballten Fäusten schlägt der 46-Jährige auf einen Boxsack ein.

Die sozialen Medien wurden kurz nach Veröffentlichung mit Parodien auf „Rocky Macron“ und zahlreichen Memes oder Fotomontagen überflutet. Die Bilder riefen sowohl Spott und Häme als auch Begeisterung hervor.

Innenpolitisch fielen die Reaktionen deutlich kritischer aus. Sandrine Rousseau, eine Abgeordnete der oppositionellen Grünen, postete das Foto auf X mit dem Kommentar: „Was für ein Elend der Politik!“. Zudem warf sie dem Präsidenten eine „armselige politische Kommunikation“ vor. (Tsp)