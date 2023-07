Militärputsch in Niger Junta wirft Frankreich vor, militärisch eingreifen zu wollen

Die Militärjunta im Niger hat der früheren Kolonialmacht Frankreich vorgeworfen, zur Wiedereinsetzung des festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum militärisch in dem westafrikanischen Land eingreifen zu wollen.

Frankreich suche „nach Mitteln und Wegen, um militärisch im Niger zu intervenieren“, hieß es in einer am Montag im Fernsehen verlesenen Erklärung.

In einer weiteren Erklärung beschuldigten die Putschisten die Sicherheitskräfte einer nicht näher genannten westlichen Botschaft, am Sonntag Tränengas auf Befürworter des Umsturzes abgefeuert zu haben. Dabei seien sechs Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Sonntag eine „sofortige und unerbittliche Reaktion“ seines Landes angekündigt, sollten französische Staatsbürger oder Interessen seines Landes im Niger angegriffen werden.

Tausende Menschen hatten zuvor vor der französischen Botschaft in Niamey protestiert, bevor sie unter Einsatz von Tränengas auseinander getrieben wurden.

Ecowas stellt Militärjunta Ultimatum

Auch die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) hat am Sonntag finanzielle Sanktionen gegen die selbsterklärten neuen Machthaber im Niger beschlossen.

Sie stellte den putschenden Militärs zudem in einer Erklärung das Ultimatum, die Macht innerhalb einer Woche an die legitimen Institutionen zurückzugeben. Ansonsten sei vonseiten der Ecowas ein „Einsatz von Gewalt“ nicht ausgeschlossen.

Die Europäische Union (EU) unterstützt die von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) beschlossenen Wirtschaftssanktionen gegen die selbsterklärten neuen Machthaber im Niger. Die EU werde die Entscheidung der Ecowas „schnell und entschlossen“ umsetzen, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag in Brüssel mit.

Die EU erklärte zudem, sie mache die Putschisten im Niger für die Angriffe auf Zivilisten, Diplomaten und Botschaften verantwortlich. Pro-Junta-Demonstranten hatten zuvor vor der französischen Botschaft in dem westafrikanischen Land protestiert.

Nigrische Militärs hatten am Mittwoch den seit 2021 amtierenden Präsidenten Bazoum festgesetzt. Am Freitag erklärte sich der Chef der Präsidentengarde, General Abdourahamane Tiani, zum neuen Machthaber in dem westafrikanischen Land.

Der Putsch wurde international scharf verurteilt. In dem westafrikanischen Land sind neben anderen ausländischen Soldaten auch etwa hundert Bundeswehrsoldaten stationiert. (AFP)