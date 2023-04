Hafenstadt am Schwarzen Meer Ukraine meldet russische Drohnenangriffe – Odessa besonders betroffen

Bei Luftangriffen mit russischen Drohnen ist nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Dienstag die strategisch wichtige ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer getroffen worden. „Der Feind hat soeben Odessa und den Bezirk Odessa mit Angriffsdrohnen angegriffen“, teilten die örtlichen Behörden am Dienstagmorgen im Onlinenetzwerk Facebook mit.

Dabei seien „Schäden“ verzeichnet worden, hieß es in der Erklärung, in der zunächst keine weiteren Details genannt wurden. Unter Berufung auf den Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Odessa, Jurij Kruk, hieß es in der Erklärung, die ukrainischen Luftabwehrkräfte seien im Einsatz und warnten vor einer möglichen zweiten Angriffswelle. Menschen sollen nicht zu Schaden gekommen sein.

Nicht nur Odessa war betroffen: Die Ukraine wehrte nach Angaben der Luftstreitkräfte in der Nacht zum Dienstag ein gutes Dutzend russische Drohnenangriffe ab. Es seien insgesamt 17 Attacken mit iranischen „Kamikaze-Drohnen“ vom Typ Shahed-136 registriert worden, teilten die Streitkräfte in Kiew mit. 14 Drohnen seien abgeschossen worden.

Nach ukrainischen Militärangaben wurden insgesamt fast 70 Angriffe von russischer Seite abgewehrt, darunter auch Raketenschläge und Artillerieattacken. Einer der Schwerpunkte sei weiter die Stadt Bachmut in der ostukrainischen Region Donezk, hieß es in Kiew.

Die Hafenstadt am Schwarzen Meer war bis zum Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowohl bei Russen als auch Ukrainern als Urlaubsziel beliebt. Seit Beginn der russischen Invasion wurde Odessa mehrfach von Moskau bombardiert.

Dabei war insbesondere die Energie-Infrastruktur der Stadt beschädigt worden. Im Januar hatten die Vereinten Nationen das historische Zentrum der Stadt zum gefährdeten Welterbe erklärt und es auf die Unesco-Welterbe-Liste gesetzt. (AFP, dpa)

