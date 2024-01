„Hat seine eigene Agenda“ : Trump kritisiert Richter im Abschlussplädoyer des Betrugsprozesses

In dem New Yorker Prozess geht es um die Zukunft von Donald Trumps Firmenimperium. In einem Plädoyer warf er nun den Richtern vor, parteiisch zu sein. Das Urteil wird Ende des Monats erwartet.