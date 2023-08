Myanmars entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi soll teilweise begnadigt werden

In Myanmar soll die vom Militär abgesetzte De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi staatlichen Medien zufolge teilweise begnadigt werden. Dies betreffe fünf der zahlreichen Anschuldigungen, für die sie zu insgesamt 33 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, berichteten Radio und Fernsehen am Dienstag.

Einem Insider zufolge soll die Friedensnobelpreisträgerin aber in Hausarrest bleiben. Die 78-Jährige befindet sich seit dem Militärputsch in dem südostasiatischer Land Anfang 2021 in Haft. In der vergangenen Woche wurde sie vom Gefängnis in den Hausarrest in der Hauptstadt Naypyitaw überstellt. Sie hat Berufung gegen die Verurteilung wegen der diverser Vorwürfe eingelegt, die von Aufwiegelung über Wahlbetrug bis hin zu Korruption reichen. Sie hat alle Vorwürfe bestritten. (Reuters/AFP)