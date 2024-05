In Haiti werden Medikamente knapp „Wir haben immer mehr Patienten mit Schusswunden“

In der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince werden Medikamente und Nahrungsmittel knapp. Das Land steckt in einer schweren Krise. Die politische Führung ist vor zwei Monaten zurückgetreten, ein Großteil von Port-au-Prince in fester Hand krimineller Gangs.

Humanitäre Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen warnen nun: Bald müssen sie ihre Arbeit womöglich weitgehend einschränken. Jacob Burns erklärt, wieso. Er ist Projektleiter für das Cité Soleil Hospital in Port-au-Prince. Dort können sie Patient:innen fast nur noch in der Notaufnahme behandeln.

Der Hafen öffnete erst kürzlich wieder

„Paracetamol, Antibiotika, Asthma-Inhalatoren, Betäubungsmittel – vieles davon müssen wir bereits durch Alternativen ersetzen“, sagt Burns. Denn seit mehr als zwei Monaten bekommt Ärzte ohne Grenzen keine Medikamentenlieferungen mehr.

Ende Februar kam es in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince zu regelrechten Gewaltexzessen: Banden hatten Regierungsgebäude und Polizeistationen angegriffen und bis zu 4500 Häftlinge aus dem Gefängnis befreit.

Anfang März trat Interimspremier Ariel Henry zurück, weil er die Gewalt nicht unter Kontrolle bekam. Mindestens 80 Prozent von Port-au-Prince, schätzt die UN, ist unter der Kontrolle krimineller Gangs. Dazu zählen seit März auch Hafen und Flughafen der Hauptstadt.

Jacob Burns ist Projektkoordinator der Ärzte ohne Grenzen für das Cité Soleil Hospital in Haiti.

Beide waren seit März weitestgehend geschlossen. Am Flughafen läuft der Betrieb erst Anfang dieser Woche langsam wieder an. Aber humanitäre Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen warten weiter auf Hilfsgüter.

Weil die Medikamente knapper werden, können in Burns Krankenhaus immer weniger Patienten behandeln. „Früher haben wir am Tag 150 Patientengespräche geführt. Mittlerweile sind es nur noch 50, weil wir sonst nicht allen die nötigen Medikamente geben können.“

Schießereien zwischen Polizei und Gangs gehören in Haiti längst zum Alltag. © REUTERS/RALPH TEDY EROL

Ohne Nachschub, schätzt Jacob Burns, müssen sie ihre Arbeit in Cité Soleil weiter einschränken. Das gilt auch im Rest der Hauptstadt, bestätigt Mumuza Muhindo Musubaho, Landeskoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Haiti. „Wenn wir in den nächsten zwei Wochen keine medizinischen Hilfsgüter bekommen, müssen wir unsere Arbeit drastisch reduzieren.“

Mehr als 30 medizinische Einrichtungen seien aufgrund von Gewalt und Plünderungen geschlossen. Dabei sind viele Menschen in Port-au-Prince auf Versorgung angewiesen.

80 Patienten mit Schusswunden behandelte das Cité Soleil Krankenhaus im März.

„Wir sehen bei uns in der Notaufnahme immer mehr Schusswunden“, sagt Burns. Während es im Januar noch 43 waren, behandelten sie im Cité Soleil Krankenhaus im März 80 Patienten mit Schussverletzungen.

Einmal, erzählt er, wurden bei ihnen zwei kleine Kinder eingeliefert, die auf dem Schulweg von verirrten Kugeln getroffen wurden. Vor wenigen Tagen habe es auch in der Nähe des Krankenhauses eine Schießerei zwischen Polizei und Gangs gegeben.

Was er seit ein paar Wochen auch immer häufiger sieht: Menschen, die unter Unterernährung leiden. Das bestätigt auch das Welternährungsprogramm (WFP).

Knapp fünf Millionen Menschen – also fast die Hälfte der elf Millionen Haitianer:innen – sind von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. 1,64 Millionen Menschen befinden sich in einer „Notlage“.

Kinder wachsen in der Krise auf: Sie werden von verirrten Kugeln getroffen und leiden an Unterernährung. © REUTERS/RALPH TEDY EROL

Etwa 277.000 Kinder im Alter von 6 bis 59 Monaten, schätzt das WFP, werden zwischen Dezember 2023 und November 2024 von akuter Unterernährung betroffen sein, 125.000 Kinder, die schwer unterernährt sind. Seit dem verheerenden Erdbeben von 2010 war der Hunger nicht mehr so groß.

Jean-Martin Bauer ist Landesdirektor des Welternährungsprogramms (WFP) in Haiti.

Das anhaltend hohe Niveau der akuten Ernährungsunsicherheit, schreibt der WFP, werde neben der Bandengewalt auch durch eine schlechte Wirtschaftslage, Unterbrechungen der Versorgungskette und Niederschlagsdefizite verursacht.

Laut einer Marktanalyse von WFP sind die Preise für Mais im Vergleich zum März letzten Jahres um 42 Prozent und für Reis um 35 Prozent gestiegen. Lebensmittel werden so für Millionen haitianischer Haushalte unbezahlbar.

Jean-Martin Bauer, Landesdirektor des Welternährungsprogramms (WFP) in Haiti, sagt: „Im Moment versuchen wir, so viel wie möglich vor Ort einzukaufen, damit unsere Programme weiterlaufen können.“

Das funktioniere bisher noch einigermaßen gut. „Trotzdem muss der Hafen unbedingt wieder öffnen“, betont Bauer. „Es braucht den Schiffsverkehr, da humanitäre Hilfe auch von importierten Hilfsgütern abhängt.“