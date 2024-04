Internationale Reaktionen auf die Attacke des Iran US-Präsident Biden sichert Israel „unerschütterliche“ Unterstützung zu

Nach dem umfangreichen Drohnen- und Raketenangriff auf Israel am Samstag haben zahlreiche Staatschefs und Regierungsmitglieder die Handlungen des Iran verurteilt und Israel ihre Solidarität sowie Unterstützung zugesichert.

Außenministerin Annalena Baerbock forderte die Führung in Teheran zur Beendigung des Angriffs auf, auch der Bundeskanzler verurteilte den Angriff. US-Präsident Joe Biden sicherte Israel seine Unterstützung zu. Der französische Außenminister sieht eine „neue Stufe der Destabilisierung erreicht“. Der britische Premierminister Rishi Sunak wirft dem iranischen Regime vor, „Chaos in seinem eigenen Hinterhof zu stiften“. Die ersten Reaktionen im Überblick:

Deutschlands Außenministerin: „Israel gilt unsere ganze Solidarität“

Die Bundesregierung verurteilte die iranische Drohnen- und Raketenattacke auf Israel und forderte die Führung in Teheran zur Beendigung des Angriffs auf. „Wir verurteilen den laufenden Angriff, der eine ganze Region ins Chaos stürzen kann, aufs Allerschärfste“, schrieb Außenministerin Annalena Baerbock in der Nacht zu Sonntag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter).

Der Iran und mit ihm verbündete Kräfte müssten die Attacke „sofort einstellen“. „Israel gilt in diesen Stunden unsere ganze Solidarität“, ergänzte Baerbock.

Scholz: Deutschland steht eng an der Seite Israels

Mit aller Schärfe verurteilte Bundeskanzler Olaf Scholz die schweren Luftangriffe. Mit dieser unverantwortlichen und durch nichts zu rechtfertigenden Attacke riskiere der Iran einen regionalen Flächenbrand, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. „In diesen schweren Stunden steht Deutschland eng an der Seite Israels. Über weitere Reaktionen werden wir uns nun eng mit unseren G7-Partnern und Verbündeten besprechen.“

„Der Luftangriff auf israelisches Staatsgebiet, den Iran heute Nacht begonnen hat, ist unverantwortlich und durch nichts zu rechtfertigen.“, schrieb Scholz um 2:10 Uhr deutscher Zeit auf X. „Der Iran riskiert einen Flächenbrand“.

Biden: Unser Engagement für Israel ist unumstößlich

US-Präsident Joe Biden sicherte Israel die Unterstützung der USA zu. „Unser Engagement für die Sicherheit Israels gegen die Bedrohungen durch den Iran und seine Stellvertreter ist unumstößlich“, schrieb Biden in einem Beitrag auf X am Samstagabend (Ortszeit). Dazu veröffentlichte er ein Foto von einem Treffen mit seinem Krisenstab im Situation Room, dem Einsatzzentrum im Weißen Haus. Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und US-Außenminister Antony Blinken, die an den Beratungen am Samstag teilnehmen, sind darauf zu sehen.

Frankreichs Außenminister: „Iran hat eine neue Stufe der Destabilisierung überschritten“

Die französische Regierung verurteilte den iranischen Luftangriff als „neue Stufe“ der Destabilisierung verurteilt und sicherte Israel ihre Unterstützung zu. „Mit der Entscheidung zu dieser beispiellosen Handlung hat der Iran eine neue Stufe der Destabilisierung überschritten“, erklärte Außenminister Stéphane Séjourné am Samstag im Onlinedienst X.

Teheran gehe damit „das Risiko einer militärischen Eskalation ein“. Frankreich bekräftige seine Unterstützung für Israels Sicherheit.

Großbritanniens Premierminister: „Iran stiftet Chaos in seinem eigenen Hinterhof“

Der britische Premierminister Rishi Sunak hatte sich als erster Regierungschef in Europa öffentlich zu dem Vergeltungsschlag des Iran geäußert. Sunak verurteilte den Angriff „auf das Schärfste“. „Diese Angriffe bergen die Gefahr, die Spannungen zu verschärfen und die Region zu destabilisieren“, sagte Sunak einer Mitteilung vom Samstagabend zufolge.

„Der Iran hat wieder einmal gezeigt, dass er vorhat, Chaos in seinem eigenen Hinterhof zu stiften.“ Sunak sagte, Großbritannien werde sich weiterhin für die Sicherheit Israels und aller regionalen Partner, einschließlich Jordanien und Irak, einsetzen. „Gemeinsam mit unseren Verbündeten arbeiten wir dringend daran, die Lage zu stabilisieren und eine weitere Eskalation zu verhindern. Niemand möchte mehr Blutvergießen sehen“, sagte Sunak.

EU-Außenbeauftragter Borrell: Irans Angriff ist eine „beispiellose Eskalation“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte den Angriff ebenfalls scharf und sprach von einer „beispiellosen Eskalation“. Borrell ist zugleich Vizepräsident der EU-Kommission.

„Die EU verurteilt den inakzeptablen iranischen Angriff auf Israel auf das Schärfste“, schrieb Borrell in der Nacht zu Sonntag im Onlinedienst X. „Dies ist eine beispiellose Eskalation und eine schwerwiegende Bedrohung für die regionale Sicherheit“, fügte er hinzu. (mit Agenturen)