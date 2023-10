Israels riskante Bodenoffensive in Gaza Minen, Häuserkampf, Hinterhalte

Panzer und Soldaten stehen an Israels Grenze zum blockierten Gazastreifen bereit, auch Hunderttausende Reservisten der Armee haben sich in Bereitschaft gebracht. Am Freitagfrüh forderte Israels Militär „alle Zivilisten von Gaza“ in einer Mitteilung dazu auf, „zu ihrer eigenen Sicherheit und ihrem Schutz ihre Häuser zu verlassen“.