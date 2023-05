Kremlchef will Luftabwehr verstärken Drohne nahe Putins Anwesen in Moskau abgeschossen

Lange schien der Krieg gegen die Ukraine für viele Moskauer weit weg zu sein – jetzt ist er da. Am frühen Dienstagmorgen meldete die russische Hauptstadt verschiedene Drohnenangriffe. Mehrere Wohngebäude werden geringfügig beschädigt, zwei Menschen leicht verletzt.

Einem hochrangigen russischen Politiker zufolge wurden einige Drohnen in der Nähe von Putins Residenz Nowo-Ogarjowo abgeschossen. Demnach seien drei Flugobjekte über dem Moskauer Nobelvorort Rubljowka unschädlich gemacht worden.

Eine der Absturzstellen soll sich nur zehn Minuten vom Anwesen des Kremlchefs befinden.

Putin selber soll sich zum Zeitpunkt der Angriffe im Kreml im Zentrum von Moskau aufgehalten haben, teilte sein Sprecher mit. Er arbeite dort und sei über die Drohnen-Angriffe auf die russische Hauptstadt informiert worden, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Rubljowka ist ein Zusammenschluss exklusiver und gut gesicherter Wohngegenden im Westen Moskaus. Auch Ex-Präsident Dmitri Medwedew und Ministerpräsident Michail Mischustin sowie viele reiche Geschäftsleute sollen Berichten zufolge dort Anwesen haben.

Russlands Verteidigungsministerium machte die Ukraine für die Drohnenangriffe verantwortlich und spricht von „Terror“. Die Führung in Kiew weist die Beschuldigungen zurück.

Kremlchef Putin versicherte die Bewohner, man werde die Flugabwehr in Moskau verstärken. Zwar habe das Flugabwehrsystem in Moskau und im Moskauer Gebiet ordentlich funktioniert, aber es gebe Handlungsbedarf, sagte Putin am Dienstag im Staatsfernsehen. Die Flugabwehr solle verdichtet werden. (Tsp mit dpa/Reuters)