Kriegspläne mit vielen Risiken Warum Israel mit dem Start der Bodenoffensive zögert

Die Toten waren noch nicht aus den Trümmern des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza geborgen, da begannen bereits die Schuldzuweisungen. Manches spricht allerdings dafür, dass die Explosion tatsächlich von einer fehlgezündeten Rakete ausgelöst wurde, wie Israels Armee betont.

Nun lautet eine der vielen Fragen: Hat der Beschuss Folgen für Israels militärische Pläne und damit für das weitere Vorgehen gegen die Hamas im Gazastreifen?

Für den weiteren Verlauf des Krieges hängt Beobachtern zufolge viel vom Vorgehen der libanesischen Hisbollah ab, die von westlichen Staaten ebenso wie die Hamas als Terrororganisation eingestuft wird. Schon seit Beginn der Kämpfe spekulieren Experten über die Gefahr eines Zwei-Fronten-Kriegs.

150.000 Raketen soll die Miliz Hisbollah in ihrem Waffenarsenal haben.

Während Israels Streitkräfte gegen die Islamisten in Gaza kämpfen, könnte der jüdische Staat im Norden von der Hisbollah unter schweren Beschuss geraten.

Seit Tagen gibt es kleinere Gefechte an der Grenze

Deren geschätzt rund 150.000 Raketen würden sehr viel mehr Schaden anrichten als die primitiveren Geschosse der Hamas. Selbst der Iron Dome wäre aufgrund der schieren Masse der Geschosse kein großer Schutz. Libanon-Experte Michael Young vom Carnegie Middle East Center, einer US-Denkfabrik, glaubt jedoch, dass sich die Schiitenmiliz einen Krieg mit Israel aller Rhetorik zum Trotz nicht leisten kann.

Denn Israel habe klargemacht, dass es auf einen Angriff der Hisbollah mit harten Gegenschlägen auf den Libanon reagieren und dessen Infrastruktur „zerstören“ würde, schreibt er in einer aktuellen Analyse für das Online-Portal „The National“ mit Sitz in Abu Dhabi. Die libanesische Bevölkerung könnte ihren Zorn darüber anschließend gegen die Hisbollah richten.

Die Hisbollah gehört zu den schlagkräftigsten Milizen im Nahen Osten. © dpa/Marwan Naamani

Schon seit Tagen kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu kleineren Gefechten, bei denen auf beiden Seiten bereits einige wenige Menschen ums Leben gekommen sind. Entgegen mancher Befürchtung sind diese Kämpfe jedoch bislang nicht weiter eskaliert.

Doch wie die vergangenen Tage gezeigt haben, kann sich die Lage in Nahost schon binnen Stunden drastisch verändern. Auch auf israelischer Seite will offenbar niemand ausschließen, dass auch der Norden des Landes zum Kampfgebiet wird.

Wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen Hamas und Hisbollah?

Die Hamas zumindest behauptet, so berichtet es das US-Magazin „Politico“, die Zusammenarbeit mit der Hisbollah sei weit fortgeschritten und sehr eng. Sollte es zu einem Einmarsch in den Gazastreifen kommen, werde die Terrormiliz vom Libanon aus Israel angreifen und damit in den Krieg eintreten. Das zumindest behauptet ein Hamas-Funktionär, der in dem Beitrag zitiert wird.

Die Sorge, die Hisbollah könnte eine zweite Front gegen Israel errichten, ist Analysten zufolge womöglich ein Grund dafür, dass die Bodenoffensive gegen die Hamas noch nicht begonnen hat. Will die Schiitenmiliz erst dann eine Front gegen Israel eröffnen, wenn die Armee im Gazastreifen gebunden ist?

Dass die Hisbollah die Intensität der Attacken an der Grenze noch auf verhältnismäßig niedrigem Niveau hält, könnte unter diesem Gesichtspunkt ein Täuschungsmanöver sein, um Israels Armee ein trügerisches Gefühl der Sicherheit zu geben. Deshalb werden jetzt auch Truppen an der nördlichen Grenze des Landes stationiert und Dörfer evakuiert.

Verbündete in der Not: US-Präsident Biden trifft Israels Premier Netanjahu. © Imago/Zuma Wire/Avi Ohayon

Auch andere Faktoren könnten dazu geführt haben, dass Israel zögert, mit der Invasion des Gazastreifens zu beginnen. So dringt US-Präsident Joe Biden als enger Verbündeter darauf, möglichst zivile Opfer zu vermeiden. Israel hat mehrfach Gazas Einwohner aufgefordert, im Süden des Küstenstreifens Schutz zu suchen.

Israel erfährt ungewohnt viel Solidarität nach dem Hamas-Angriff

Hinzu kommt: Israel erfährt nach dem grausamen Überfall der Hamas ungewohnt viel Solidarität, und das weltweit. Eine Bodenoffensive mit hohen Opferzahlen auf palästinensischer Seite dürfte die Stimmung allerdings umschlagen lassen. Der jüdische Staat würde schnell als Aggressor dastehen, der unverhältnismäßig hart auf den Angriff der Hamas antwortet.

Dann sind da noch die Geiseln. Fast 200 Menschen hat die Hamas nach Gaza verschleppt, Kinder, Frauen und Männer. Eine Bodenoffensive bedeutet Lebensgefahr für die Gefangenen. Kann Israel riskieren, dass sie bei einem Angriff durch die Armee sterben? Käme es dazu, geriete die Regierung von Benjamin Netanjahu sicherlich in große Erklärungsnot.

Vielleicht lassen sich die Verantwortlichen auch mit der Bodenoffensive Zeit, weil noch nicht entschieden ist, was aus Gaza werden soll. Einmarschieren, die Hamas zerstören und dann wieder abziehen? Oder den Küstenstreifen wieder längere Zeit besetzen? Darüber wird in der politischen und militärischen Führung sicherlich eingehend diskutiert. Und das braucht Zeit.