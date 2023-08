Leben in der ukrainischen Geisterstadt Die vergessenen Einwohner von Borodjanka

Unnachgiebig rüttelt der Baggerarm an den letzten Überbleibseln eines Wohnhauses in der „Zentralen Straße“ Borodjankas, gut 50 Kilometer vom Stadtzentrum Kyjiws entfernt. Der Greifarm hat sich an einem Betonblock festgekrallt, der vorher die Decke eines Zimmers gewesen sein muss.