Ukraine-Invasion Tag 516 Wie der Krieg in Kiew zum Alltag wird

Am Fuß der Kyjiwer Glasbrücke unweit des Dnipro stimmt ein junger Straßenmusikant auf seiner Westerngitarre eine Bluesballade auf Ukrainisch an. Das Flussufer blüht sattgrün, es ist heiß und sonnig und zig Hauptstadtbewohner tummeln sich am beliebten Wolodymyr-Hügel. An Straßenständen werden Kaffee und Zuckerwatte verkauft, Familien gehen spazieren, machen Selfies. Idyllisch, nahezu.

Doch wer genau hinsieht, entdeckt den Krieg: Der Straßenmusiker wirbt mit einem Schild „30 Prozent für die ZSU“, für eine Abgabe an die ukrainischen Streitkräfte. Am Maidan stehen Panzersperren und am Rand vielbefahrener Autostraßen werben verschiedene ukrainische Militäreinheiten mit Plakaten um Freiwillige.

Und dann kommt der erste Luftalarm, den ich vor Ort mitbekomme. Im südwestlich gelegenen Stadtviertel Chokoliwka ist er zwar kaum wahrzunehmen, aber meine Warnapp ist laut. Ich renne panisch in den Flur. Es gilt die Zwei-Wände-Regel: Die erste Wand schützt gegen die Stoßwelle, die zweite gegen Glassplitter zerbrochener Fenster. Nach zehn Minuten ist der Luftalarm vorbei, Entwarnung.

Beim nächsten Luftalarm werde ich schon deutlich ruhiger sein und einfach weiter über den örtlichen Markt in Chokoliwka spazieren. Auch für die Verkäuferinnen, die auf dem Boden hocken und auf improvisierten Holzvorrichtungen frischen Dill, Zucchinis, Auberginen und Schafskäse verkaufen, wird der Alarm nur Hintergrundgeräusch sein.

Insgesamt wird während meiner einwöchigen Reise rund zehnmal der Luftalarm in der Region, in der ich mich befinde, ausgelöst werden. Einmal auch nachts. Ich sitze bis 5:30 Uhr schlaflos im Bad und verfolge die einschlägigen Telegramkanäle: Offenbar sind Shahed-Drohnen aus südlicher Richtung nach Kyjiw und Kyjiw Oblast unterwegs.

Eine Freundin aus Kyjiw schreibt mir eine Nachricht: „Hast du den Luftalarm gehört? Es könnte laut werden, geh am besten in den Schutzraum.“ Offiziellen Angaben zufolge konnte die ukrainische Luftabwehr alle Angriffe in der Region erfolgreich abwehren. Eine Nachbarin erzählt am nächsten Tag, sie hätte einen entfernten Knall gehört.

Wie gehen die Leute damit seit eineinhalb Jahren um? Ich erfahre von den unterschiedlichsten Herangehensweisen: Einige lassen sich aus Prinzip nicht von ihrem Alltag abhalten. „Ich habe keine Angst. Wenn eine Rakete hier einschlägt, dann schlägt sie eben ein“, sagt mir mein Gastgeber. Er hält sich auch nicht an die Zwei-Wände-Regel.

Eine Freundin von Freuden, deren Sohn an der Front gefallen ist, hingegen geht nachts immer in den Flur. Dort haben sie und ihr Mann ein Matratzenlager aufgebaut, wo sie weiterschlafen. Auch ihre Katze lege sich dann zu ihnen. „Es gibt bestimmte Regeln im Krieg, an die man sich halten muss. Genauso, wie man sich im Auto anschnallen muss“, sagt sie. Am nächsten Tag fällt mir auf, dass ich die Einzige im Auto bin, die sich anschnallt.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages