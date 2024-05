Live Erwartete Offensive in Rafah : Jordanien warnt Israel vor „unauslöschlichem Schandfleck“

Auswärtiges Amt warnt vor humanitärer Katastrophe in Rafah + Grenzübergang Rafah weiterhin offen + CIA-Chef will sich offenbar in Israel weiter um Gaza-Deal bemühen + Der Newsblog.