Maskierte stürmen Kirche Ein Todesopfer bei Angriff in Istanbul

Bei einem Angriff auf eine katholische Kirche in der türkischen Metropole Istanbul ist nach Regierungsangaben ein Mensch getötet worden. Zwei maskierte Männer griffen am Sonntag Besucher des Gottesdienstes in der Kirche an, wie Innenminister Ali Yerlikaya mitteilte. „Wir verurteilen diesen abscheulichen Angriff auf das Schärfste“, erklärte der Minister.

Die Kirche Santa Maria Draperis liegt im Stadtteil Sariyer im europäischen Teil der Großstadt. Ein Sprecher der Regierungspartei AKP erklärte, eine großangelegte Fahndung nach den flüchtigen Angreifern sei im Gange. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. Papst Franziskus drückte der angegriffenen Kirche seine Unterstützung aus.

Im Dezember hatten die türkischen Sicherheitskräfte 32 mutmaßliche Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat unter dem Verdacht festgenommen, Anschläge auf Synagogen, Kirchen und die irakische Botschaft in der Türkei geplant zu haben. (AFP)