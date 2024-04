Messerangriff wegen „Antipathie“ Mann sticht auf russischen Gouverneur von Murmansk ein

Der Gouverneur der russischen Arktisregion Murmansk liegt Ermittlerangaben zufolge nach einem Messerangriff im Krankenhaus. Der 45-jährige Andrej Tschibis sei am Donnerstagabend nach einem Treffen mit Bewohnern der Stadt Apatity attackiert worden, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Freitag.

„Ein Anwohner hat den Gouverneur mit einem Messer angegriffen und fügte ihm eine Verletzung zu“, hieß es. Der Angreifer sei festgenommen worden. Bei seiner Vernehmung habe der Angreifer seine „Antipathie“ gegen den Gouverneur als Tatgrund angegeben.

Es gab einen bewaffneten Angriff und er erlitt eine Stichwunde im Bauch. Pressedienst von Gouverneur Andrej Tschibis

Wie mehrere russische Nachrichtenagenturen am Donnerstagabend berichteten, griff der Mann Gouverneur Tschibis an, als dieser aus einer Sitzung im Rathaus von Apatity, südlich der nördlichen Hafenstadt Murmansk kam.

Andrej Tschibis ist ein Parteigenosse Putins - hier am 20. Juli 2023 bei einem gemeinsamen Treffen in Murmansk. © IMAGO/ITAR-TASS

Gouverneur musste notoperiert werden

Der Angegriffene erlitt nach russischen Medienberichten eine Verletzung am Bauch. Er sei im Krankenhaus notoperiert worden, erklärte der Pressedienst der Regionalregierung.

In einer Videobotschaft nach seinem Erwachen nach der Operation dankte Tschibis den Medizinern. „Ich werde mich nun erholen und dann geht es wieder an die Arbeit“, sagte er in dem Video, das im Onlinedienst Telegram veröffentlicht wurde.

Ein bewaffneter Angriff auf einen Beamten ist in Russland relativ selten. Insbesondere in einer arktischen Region wie Murmansk, die etwa 1500 km nördlich von Moskau liegt. (AFP, Reuters)