„Zur Bildung einer nationalistischen Elite“ Putin bringt mehr russische Unternehmen unter staatliche Kontrolle

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Moskau etwa 180 Unternehmen im Wert von wahrscheinlich 11,5 Mrd. US-Dollar (10,6 Mrd Euro) unter staatliche Kontrolle gebracht. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des britischen Verteidigungsministeriums hervor, der am Freitag via X veröffentlicht wurde.



Demnach habe Moskau bei der Entprivatisierung „mit ziemlicher Sicherheit Unternehmen in ausländischem Besitz bevorzugt, darunter auch solche, die im Besitz von im Ausland lebenden Russen sind“, heißt es weiter.

Mit der voranschreitenden Verstaatlichung wolle Moskau „ausländische (insbesondere westliche) Verflechtungen in der russischen Wirtschaft reduzieren“.

Putin will „nationalistische Elite“ bilden

Die Entprivatisierung stehe wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Aufruf des russischen Präsidenten Wladimir Putin in seiner Rede zur Lage der Nation im Februar 2024, bei der er die „Bildung einer neuen nationalistischen Elite“ vorantreiben wollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Seit Kriegsbeginn habe Moskau immer mehr Vermögenswerte an Kreml-nahe Geschäftsleute umverteilt, die den Krieg in der Ukraine unterstützen, heißt es in dem Bericht. Demnach wolle der russische Staat „höchstwahrscheinlich eine stärkere Kontrolle über Unternehmen in strategischen Branchen wie der Rüstungsindustrie ausüben“.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als zwei Jahren gegen einen Angriff Russlands. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seitdem regelmäßig Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor. (Tsp., dpa)