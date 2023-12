Stecken Huthis dahinter? Angriff auf Schiff von deutscher Reederei im Roten Meer

In der Nähe des Roten Meeres ist erneut ein Frachtschiff angegriffen worden. Es handele sich um einen unter liberischer Flagge fahrenden Frachter von Hapag-Lloyd, das auf dem Weg vom griechischen Hafen Piräus nach Singapur war, teilt die auf Seefahrt spezialisierte britische Sicherheitsfirma Ambrey mit. Das Schiff sei in südlicher Richtung auf der Meeresstraße Bab al-Mandab unterwegs gewesen, als es von einem Geschoss getroffen wurde. An Deck sei ein Feuer ausgebrochen, ein Container sei von Bord gefallen.

Nach Informationen des „Spiegel“ wurde dabei niemand verletzt und das Schiff kann seine Fahrt fortführen.

Die Meeresstraße Bab al-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer hatten sich zuletzt gehäuft. Die Huthi-Rebellen im Jemen hatten angekündigt, aus Solidarität mit der ebenfalls vom Iran unterstützten Hamas, Schiffen mit Verbindung zu Israel den Weg zu versperren. Bisher hat sich die islamistische Terrororganisation nicht zu dem Angriff bekannt.

Doch zuletzt gab es eine ganze Reihe von Huthi-Angriffe auf Fracht- sowie Kriegsschiffe in der Region. Jüngst hatte ein US-Zerstörer eine vom Jemen aus gestartete Drohne abgeschossen, die offenbar auf die USS „Mason“ zuflog. Die USA haben mehrere Kriegsschiffe in die Region entsandt, um den Schiffsverkehr sowie Israel vor Huthi-Raketen und Drohnen zu schützen. (Tsp, Reuters)