Nach Brand an Triebwerk Russisches Militärflugzeug mit 15 Menschen an Bord abgestürzt

In Russland ist ein Militärflugzeug mit 15 Menschen an Bord nordöstlich von Moskau abgestürzt.

Wie das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte, verunglückte die Transportmaschine vom Typ Iljuschin Il-76 beim Start an einem Flugplatz in der Region Iwanowo. An Bord waren demnach acht Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Flugzeug abgestürzt, weil beim Start eines der Triebwerke in Brand geraten sei, erklärte das Ministerium laut russischen Nachrichtenagenturen.

Angaben zu möglichen Überlebenden machte das Ministerium nicht. (AFP)