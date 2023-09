Nach dem Militärputsch Junta in Gabun peilt Wahlen in zwei Jahren an

Die Militärjunta in Gabun will einem Medienbericht zufolge noch rund zwei Jahre an der Macht bleiben. Ein 24-monatiger Übergang zu Wahlen in Gabun wäre nach dem Militärputsch im vergangenen Monat „vernünftig“, sagte der von der Junta ernannte Ministerpräsident Raymond Ndong Sima am Sonntag der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge.

Die Junta hatte versprochen, für freie und faire Wahlen zu sorgen, aber keinen Zeitplan für eine Abstimmung genannt. „Es ist gut, mit einem vernünftigen Ziel zu beginnen und zu sagen: ,Wir hoffen, dass der Prozess innerhalb von 24 Monaten abgeschlossen ist, damit wir zu den Wahlen zurückkehren können.’“

Die neuen Militärherrscher in Gabun hatten am Donnerstag den ehemaligen Oppositionsführer Sima zum Ministerpräsidenten ihrer Übergangsregierung ernannt. Der 68-jährige Ökonom diente von 2012 bis 2014 als Premier des Ende August gestürzten Präsidenten Ali Bongo. Er trat bei der Präsidentenwahl 2016 und erneut in diesem Jahr gegen Bongo an. (Reuters)