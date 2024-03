Nach dem Terroranschlag bei Moskau Reaktiviert Russland die Todesstrafe?

Die Spuren der Folter waren unübersehbar, als am Sonntagabend die vier mutmaßlichen Täter des Anschlags auf die „Krokus“-Stadthalle in Krasnogorsk einem Gericht in Moskau vorgeführt wurden.

Die Sicherheitsorgane hatten sich nach der Festnahme keine Zurückhaltung auferlegt, das war zuvor bereits auf einem Video und Fotos auf sogenannten Z-Kanälen des Internets zu sehen, auf denen die ultrapatriotischen russischen Kriegsreporter miteinander kommunizieren.

Einen der tatverdächtigen tadschikischen Islamisten führten maskierte FSB-Angehörigen vornübergebeugt in den Saal. Als er den Kopf heben konnte, wurden zahlreiche Hämatome an den Augen sichtbar, die Wange war dick geschwollen. Der nächste trug einen notdürftigen Verband über dem Ohr, Berichten zufolge ist es ihm abgeschnitten worden.

Einer der Tatverdächtigen vor dem Bezirksgericht in Basmanny in Moskau. © AFP/TATYANA MAKEYEVA

Ein weiterer wurde in weißem Bademantel auf einem Rollstuhl in den Saal gefahren. Während der gesamten Verhandlung zeigte er keinerlei Regung, mutmaßlich war er überhaupt nicht in der Lage, den Vorgängen zu folgen. Die Frage steht: Sind die Geständnisse durch Folter erpresst worden?

Sicherheitskräfte zeigen Folterbilder

Dmitri Kolezev geht davon aus, „dass inhaftierte Verdächtige mit Elektroschocks gefoltert werden“. Folter sei in Russland eine gängige Sache. Auf seinem Telegram-Kanal schreibt der Chefredakteur der oppositionellen, im Exil erscheinenden Nachrichtenseite „Republik“: „Ungewöhnlich ist hier, dass die Sicherheitskräfte solche Dinge früher schamhaft verschwiegen haben. Aber jetzt sind sie stolz darauf und geben offenbar selbst Fotos von Folterungen an befreundete Telegram-Kanäle weiter.“

Dmitri Kolesew ist Chefredakteur des im Exil erscheinenden Magazins „Republik“.

Von einem CNN-Korrespondenten am Montag auf die Spuren der Folter angesprochen, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kurz angebunden: „Ich lasse diese Frage unbeantwortet.“

Folter und andere Misshandlungen gehörten in russischen Haftanstalten zum Alltag, darunter Schläge, Anwendung sexualisierter Gewalt, Ersticken und Elektroschocks, sagt Janine Uhlmannsiek von Amnesty International. Folter bliebe fast immer ungestraft. „Es herrscht ein Klima der Straffreiheit.“

Rückkehr der Todesstrafe möglich

Die Anklage der mutmaßlichen Attentäter lautet bislang „Terrorismus“ – hierfür droht ihnen lebenslange Haft. Zugleich nimmt nach dem Anschlag, bei dem mindestens 137 Menschen ermordet wurden, die Diskussion über die Rückkehr zur Todesstrafe in Russland Fahrt auf. Sie wird seit Ende der 1990er Jahre nicht mehr vollstreckt, aber steht unverändert im Strafgesetzbuch.

Der frühere Präsident Dmitri Medwedew war der Erste, der nach dem Terrorakt eine Rückkehr Russlands zur Todesstrafe forderte. Auf dem Fuße folgte ihm Wladimir Wassiljew, der Fraktionschef der Kremlpartei „Einiges Russland“. Er erklärte, die Duma werde die Frage „tiefgründig, professionell und umfassend“ erörtern. Am Ende werde eine Entscheidung getroffen, die „den Erwartungen der Öffentlichkeit entspricht“. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, der Kreml beteilige sich nicht an der Diskussion.

Russland und die Todesstrafe Die Todesstrafe in Russland ist in Artikel 59 des Strafgesetzbuches für besonders schwere Verbrechen geregelt. Seit den Neunzigern gilt jedoch ein Moratorium. Es wurde festgelegt, nachdem Russland 1996 dem Europarat beigetreten war. Russland unterschrieb ein Protokoll zur Ächtung der Todesstrafe, das Parlament ratifizierte das Dokument jedoch nie. Das russische Verfassungsgericht verbot 2009 die Verhängung der Todesstrafe nicht nur mit Verweis auf die Mitgliedschaft im Europarat, sondern auch mit der universellen Geltung des Rechts auf Leben. Nach dem Terroranschlag von Krasnogorsk sprachen sich drei der fünf Dumafraktionen für eine Rückkehr zur Todesstrafe aus.

Was offenbar große Teile der russischen Öffentlichkeit fordern, erschließt sich, wenn man die Erklärungen liest, die derzeit in den Online-Netzwerken kursieren. Dort wird fast ausnahmslos die Todesstrafe für die mutmaßlichen Terroristen gefordert.

Die Duma wird eine Rückkehr zur Todesstrafe tiefgründig, professionell und umfassend erörtern. Wladimir Wassiljew, Chef der Duma-Fraktion der Kreml-Partei „Einiges Russland“

Die jüngsten repräsentativen Umfragen zu diesem Thema liegen schon Jahre zurück. 2019 ermittelte die Stiftung „Obschestwennoje Mnenie“ (Öffentliche Meinung), dass 69 Prozent der Russen die Todesstrafe bei besonders schweren Verbrechen für angemessen halten. Vor drei Jahren waren es laut einem anderen Umfrageinstitut nur noch 43 Prozent.

Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine scheint die Stimmung wieder zu kippen, meint der Chef des unabhängigen Lewada-Instituts, Lew Gudkow: pro Todesstrafe.

Moskauerinnen und Moskauer trauern um die Opfer des Terroranschlages. © imago/ITAR-TASS/IMAGO/Vyacheslav Prokofyev

In Russland ist die Todesstrafe nicht abgeschafft: Mit dem Beitritt 1996 zum Europarat klärte sich Moskau bereit, diese auszusetzen. Als einziges Mitglied hat Russland jedoch das sogenannte Protokoll Nr. 6, das mit dem Verweis auf das Recht auf Leben die Todesstrafe für abgeschafft erklärt, nie ratifiziert.

Janine Uhlmannsiek ist Expertin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International in Deutschland.

2009 verbot das russische Verfassungsgericht den Gerichten formell, Menschen hinzurichten. Kommt nun die Kehrtwende?

„Die Forderungen sind sehr besorgniserregend“, sagt Uhlmannsiek. Die Todesstrafe verstoße gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das russische Justizsystem verletze immer wieder internationale Menschenrechtsnormen und Standards für faire Verfahren, sagt die Expertin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International Deutschland. Die Menschenrechtsorganisation beobachte „eine ausgeprägte Voreingenommenheit von Strafgerichten gegenüber Angeklagten“.

Besonders, wenn es um Anklagen mit dem Vorwurf nach Terrorismus, Extremismus oder Hochverrat geht, finden die Prozesse oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Janine Uhlmannsiek, Expertin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International in Deutschland

Nur 0,4 Prozent der Beschuldigten würden freigesprochen oder deren Strafverfolgung eingestellt. „Die Gerichte akzeptieren routinemäßig die Beweise der Staatsanwaltschaft. Auch sogenannte Geständnisse, die unter Folter erzwungen wurden, werden angenommen.“ Stichhaltige Beweise für die Unschuld von Angeklagten würden zurückgewiesen. „Besonders, wenn es um Anklagen mit dem Vorwurf nach Terrorismus, Extremismus oder Hochverrat geht, finden die Prozesse oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.“

Der Jurist Andrej Klischas, der einflussreiche Vorsitzende des Verfassungsausschusses im Föderationsrat, ist eine der wenigen Stimmen, die darauf verweisen, dass eine Rückkehr zur Todesstrafe in Russland nicht ganz so einfach ist. Derzeit könnten weder Duma noch Föderationsrat das einfach so beschließen, notwendig sei eine Verfassungsänderung, sagt er.

Dmitri Drise ist politischer Kommentator des Radiokanals von „kommersant“

Klischas beruft sich dabei darauf, dass die Frage „Todesstrafe ja oder nein“, nicht von der Mitgliedschaft im Europarat abhängig sei. Schließlich sei das Moratorium nationales Recht.

Doch am Ende sei auch das kein unüberwindliches Hindernis, meint der Publizist Dmitri Drise, den das Online-Portal „kommersant.ru“ zitiert: „Aber wir wissen doch, dass es bei uns keine unlösbaren Probleme gibt. Es muss sein – also finden wir eine Lösung.“