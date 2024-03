Nach mutmaßlichem IS-Anschlag bei Moskau Warum ruft Frankreich jetzt die höchste Terror-Alarmstufe aus?

Frankreich hat nach dem Terroranschlag in Moskau am Sonntagabend wieder die höchste von drei Alarmstufen ausgerufen. Die Terrororganisation „Islamischer Staat – Provinz Khorasan“ (ISPK), die sich zu dem Anschlag auf eine Konzerthalle am Freitag in der Nähe von Moskau bekannt hatte, soll auch an mehreren Anschlagsversuchen in Frankreich beteiligt gewesen sein.