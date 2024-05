Neue Erkenntnisse zum 11. September 2001 „Saudische Beamte haben die Terroristen unterstützt“

Herr Benjamin, Sie schreiben in einer Analyse für die Zeitschrift „The Atlantic“, Amerikas jahrelanger, verlustreicher Krieg gegen den Terror nach den Anschlägen vom 11. September 2001 habe auf einer falschen Voraussetzung beruht. Worin bestand der Fehler?

Dass wir mehr als 20 Jahre lang dachten, Al Qaida sei eine sehr starke Terrorgruppe, die allein agierte. Aber das stimmt so nicht.

Die Attentäter wurden maßgeblich von saudischen Beamten an der US-Westküste unterstützt, zusätzlich zu anderen, die in der Botschaft in Washington und im Außenministerium in Riad saßen. Dass es diese Hilfe durch offizielle saudische Stellen gab, verändert völlig unser Verständnis dessen, was am 11. September 2001 passiert ist.

Saudische Regierungsvertreter haben Al Qaida und den Flugzeugentführern aktiv Hilfe geleistet?

Wir wussten bereits, dass weltweit Büros saudischer Wohltätigkeits- und Nichtregierungsorganisationen Dschihadisten unterstützten. Teile der Regierung in Riad sympathisierten mit dem „heiligen Krieg“. Aber dass hochrangige Vertreter in saudischen Ministerien und staatlichen Einrichtungen den islamistischen Terror gegen den Westen unterstützten, ist wirklich verblüffend.

Zur Person Daniel Benjamin leitet seit 2020 als Präsident die American Academy in Berlin. Er war zuvor Direktor des John Sloan Dickey Center for International Understanding am Dartmouth College sowie Sonderbotschafter und Koordinator für Terrorismusbekämpfung im US-Außenministerium. Der 62-Jährige gehörte in den 1990er Jahren zum Stab des Nationalen Sicherheitsrats unter Präsident Bill Clinton. Von Benjamin ist in der Zeitschrift „The Atlantic“ (Mitautor: Steven Simon) soeben eine neue Analyse zur Frage erschienen, inwieweit Saudi-Arabien in die Anschläge vom 11. September 2001 verwickelt war. © Annette Hornischer / American Academy in Berlin

Wie sah die Unterstützung konkret aus?

Die Saudis besorgten zumindest für zwei Terroristen die notwendigen Dokumente, damit sie überhaupt in die USA einreisen konnten. Sie organisierten Unterkünfte, brachten die Attentäter in Kontakt mit Gleichgesinnten. Das mag auf den ersten Blick nach wenig aussehen, schließlich hat man ihnen keine Bomben umgeschnallt. Aber die Terroristen kannten sich in den USA nicht aus, konnten kaum Englisch. Insofern war diese Unterstützung entscheidend.

Worauf gründen die Anschuldigungen?

In New York läuft gerade ein Gerichtsverfahren, bei dem Familien der Opfer der Anschläge vom 11. September die saudische Regierung verklagen. Dabei sind neue Dokumente öffentlich geworden, die gerade von der US-Regierung für den Prozess freigegeben wurden. Die Informationen, die Grundlage unserer Recherche waren, stammen überwiegend aus Ermittlungen der Bundespolizei FBI und von Sicherheitsbehörden im Ausland.

Haben die amerikanischen Geheimdienste und Sicherheitsbehörden versagt?

Es steht außer Frage, dass die Dienste im Vorfeld der Anschläge versagt haben. Richard Clarke, der damalige Nationale Koordinator für Sicherheit, hat sich dafür bei den Amerikanern entschuldigt, dass die Behörden es nicht geschafft haben, den Angriff zu verhindern.

Was bemerkenswert ist: Jetzt, fast 23 Jahre nach den Anschlägen, erhalten wir erst all diese Informationen, die zeigen, dass unser Verständnis von den Terroranschlägen und damit die Grundlage unseres Krieges gegen den Terror falsch war.

Was folgt daraus für die heutige amerikanische Außenpolitik?

Weniger, als man erwarten würde. Sicherlich, die Enthüllungen werden Empörung auslösen. Aber sie werden die saudisch-amerikanischen Beziehungen kaum ernsthaft beschädigen. Denn das Saudi-Arabien von heute ist ein anderes Land.

Unfassbar: US-Präsident George W. Bush erfährt, dass Amerika angegriffen wurde. © picture-alliance / dpa/PAUL_J._RICHARDS

Inwiefern?

Früher wurde die Monarchie viel stärker von religiösen Kräften geprägt, die die staatlichen Institutionen und den Justizapparat dominiert haben. Lange Zeit war die Religionspolizei sehr mächtig, die die Menschen schikanierte.

Im Jahr 2003 kam dann die Wende: Im Mai verübten Bewaffnete und Selbstmordattentäter Anschläge auf drei Wohnanlagen in Riad und töteten 39 Menschen. Saudi-Arabien erkannte, dass es selbst Ziel von islamistischen Terroristen ist und daher sowohl mit den USA als auch anderen internationalen Partnern zusammenarbeiten muss.

Kronprinz Mohammed bin Salman, der heute faktisch über Saudi-Arabien herrscht, hat den Einfluss der Religionspolizei und anderer islamistischer Gruppen stark eingeschränkt. Die Führung des Landes wirkt heute pro-westlicher und kooperativer, aber bleibt es dabei? Vieles, was in Saudi-Arabien vor sich geht, entzieht sich unserer Kenntnis.

Gesucht, tot oder lebendig: Der Chef von Al Qaida, Osama bin Laden, plante die Anschläge vom 11. September 2001. © RUSSELL BOYCE

Ist Saudi-Arabien heute ein verlässlicher Partner für die USA?

Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Der Dschihadismus mag aktuell keine große Rolle spielen, aber Saudi-Arabien ist immer noch eine Autokratie. Es ist schwer vorauszusagen, ob es nicht doch eine Rückkehr zur alten Zeit gibt.

Die USA und Saudi-Arabien stehen kurz davor, eine umfassende Sicherheitspartnerschaft zu vereinbaren. Müssen die Verhandlungen wegen der neuen Erkenntnisse bezüglich der Anschläge von 2001 abgebrochen werden?

Das Ziel des Sicherheitspaktes ist es, Saudi-Arabien dazu zu bringen, Israel anzuerkennen. Israel wiederum soll einen eigenständigen palästinensischen Staat nicht länger verhindern. Eine Änderung der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern wäre eine historische Leistung. Es gibt also jede Menge Gründe für die USA, am geplanten Abkommen festzuhalten.

Kronprinz bin Salman will mit den USA einen Sicherheitspakt schließen. © REUTERS/Evelyn Hockstein

Noch vor wenigen Jahren hat Präsident Joe Biden Saudi-Arabien wegen der Ermordung des Regimekritikers Jamal Khashoggi als Paria bezeichnet. Heute scheint er in dem Land einen wichtigen Partner zu sehen. Warum hat er seine Meinung geändert?

Was sich geändert hat, ist die Erkenntnis, dass man ohne die Saudis keine effektive Außenpolitik betreiben kann. Das war eine harte Lektion.

Spielt beim Sicherheitspakt nicht auch die Furcht vor dem Iran eine wichtige Rolle?

Ja. Viele Jahre lang war die Eindämmung des Irans das Kernanliegen der saudisch-amerikanischen Zusammenarbeit. Dabei waren es ausgerechnet die USA, die mit ihrem Einmarsch in den Irak erst den iranischen Einfluss in der Region ermöglicht haben. Das war ein historischer Fehler.

Einer, der sich bis heute auswirkt?

Es steht außer Frage, dass die Rolle des Irans in der Region Anlass zu großer Sorge gibt. Das hat sich vor allem gezeigt, als Teheran im April Hunderte Raketen und Drohnen auf Israel abfeuerte. Die USA, Israel, Saudi-Arabien und die meisten sunnitischen Länder in der Region sind sich einig in dem Wunsch, Teherans Machtstreben etwas entgegenzusetzen.

Bei ihrem Amtsantritt war die Biden-Regierung noch darauf bedacht, dem Nahen Osten nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Aber der Plan ist offensichtlich nicht aufgegangen.