Thronwechsel in Dänemark Neuer König Frederik X. zeigt sich dem Volk – mit Tränen in den Augen

Nach über fünf Jahrzehnten: Dänemarks Königin Margrethe II. hat abgedankt und den Thron damit nach 52-jähriger Regentschaft an ihren Sohn Frederik übergeben. Die 83-Jährige unterzeichnete am Sonntag in Kopenhagen ihre Abdankungserklärung, wie Aufnahmen aus Schloss Christiansborg zeigten.

Symbolisch nahm der bisherige Kronprinz daraufhin den Platz seiner Mutter am Tisch ein. „Gott schütze den König“, sagte Margrethe, als sie den Saal verließ, dann fuhr sie zurück nach Schloss Amalienborg.

Margarethe II. unterzeichnete am Sonntag in Kopenhagen ihre Abdankungserklärung. © AFP/MADS CLAUS RASMUSSEN

Frederik (55) ist im Augenblick der Unterschrift zum neuen König geworden, seine Frau Mary (51) von der Kronprinzessin zur Königin. Der älteste Sohn des Paares, Prinz Christian (18), ist jetzt Kronprinz. Margrethe wird ihren Königinnentitel behalten. Sie kann künftig auch als Vertreterin ihres Sohnes einspringen, wenn dieser auf Auslandsreise oder anderweitig verhindert ist.

Dänemarks König Frederik X. und Dänemarks Königin Mary winken vom Balkon von Schloss Christiansborg. © dpa/Martin Meissner

Frederik möchte ein „vereinender König sein“

„Lang lebe der König“, rief Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Sonntag bei der Proklamation des Thronwechsels auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Im Anschluss brach lauter Jubel unter den abertausenden Menschen vor dem Schloss aus.

„Hurra! Hurra! Hurra!“, schallte es über den Schlossplatz und durch die angrenzenden Straßen. Frederik wirkte extrem ergriffen, hatte Tränen in den Augen. Schließlich winkte er mit seiner Frau, der neuen Königin Mary, vom Balkon. Auch die vier gemeinsamen Kinder kamen auf den Balkon.

Dänen jubeln und wedeln mit dänischen Flaggen, während Frederik an ihnen vorbeifährt. © AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Im Zuge der Proklamation hatte Frederik auch seine erste Rede als Monarch gehalten. Seine Mutter Königin Margrethe II. werde für immer als eine außergewöhnliche Regentin in Erinnerung bleiben, sagte der 55 Jahre alte bisherige Kronprinz am Sonntag auf dem Balkon von Schloss Christiansborg, ehe er die Aufgabe beschrieb, die er nun von ihr geerbt hat.

„Meine Hoffnung ist es, ein vereinender König von morgen zu sein“, sagte er. Die Verantwortung übernehme er mit „Respekt, Stolz und großer Freude“. Frederik beendete seine Ansprache mit seinem Wahlspruch: „Verbunden, verpflichtet, für das Königreich Dänemark.“

König Frederik X. lächelt nach der Proklamation auf dem Balkon des Schlosses Christiansborg. © dpa/Bo Amstrup

Überraschender Rücktritt von Margarethe

Margrethe hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend angekündigt, nach 52 Jahren auf dem Thron abdanken zu wollen. Es sei nicht nur ein Wechsel für das Königshaus, sondern auch für Dänemark, sagte Hyldelund am Sonntag der dpa.

Küsse auf dem Balkon. © REUTERS/RITZAU SCANPIX DENMARK

Der Schritt ist in Dänemark äußerst ungewöhnlich: Anders als beispielsweise in den Niederlanden ist es in den skandinavischen Königshäusern generell nicht üblich, vor dem Tod abzudanken. Nach Angaben des Königshauses in Kopenhagen hatte das letzte Mal im Jahr 1146 ein dänischer Regent auf diese Weise freiwillig auf den Thron verzichtet.

Die dänische Bevölkerung begleitet das außergewöhnliche Ereignis. © REUTERS/RITZAU SCANPIX DENMARK

Margrethe selbst hatte immer wieder betont, ihr Amt bis zum Tod erfüllen zu wollen – bis sie an Silvester letztlich zur großen Überraschung der Däninnen und Dänen ihre Abdankung ankündigte.

Seit dem Tod der britischen Queen Elizabeth II. im September 2022 galt Margrethe als dienstälteste Monarchin der Welt. Sie stand seit dem 14. Januar 1972 an der Spitze ihres Königreiches, das neben dem Land Dänemark außerdem Grönland und die Färöer-Inseln umfasst. Ein großer Teil der dänischen, grönländischen und färöischen Bevölkerung kannte somit nur sie als ihr Staatsoberhaupt - bis jetzt.

Königin Margrethe verlässt die Sitzung des Staatsrates nach der Unterzeichnung der Abdankungserklärung. © dpa/MADS CLAUS RASMUSSEN

Verbindung zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein soll bestehen bleiben

Auch die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein wollte den Thronwechsel mit Veranstaltungen begleiten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Dänemarks neuem König Frederik X. gratuliert. Gleichzeitig würdigte Günther die Verdienste der langjährigen Monarchin Margrethe II.

„Der heutige Tag ist auch für Schleswig-Holstein ein besonderer“, teilte der Regierungschef am Sonntag mit. 52 Jahre lang habe Margrethe II. den dänischen Thron innegehabt, „und vom ersten Tag an hat sie sich um die Beziehung Dänemarks und Deutschlands verdient gemacht“. Die nun abgedankte Königin habe viel für die Aussöhnung und später die enge Verbindung beider Länder getan. „Gerade die Grenzregion mit Schleswig-Holstein lag ihr dabei besonders am Herzen. Unser Land wird ihr dafür immer eng verbunden sein“, betonte Günther.

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, würdigte die Verdienste von Margarethe II. © dpa/Helmut Fricke

Margrethe II. habe in den über fünf Jahrzehnten ihrer Regentschaft die Menschen stets mit ihrer durchweg optimistischen und fröhlichen Art, ihrem Humor und ihrem großen Herzen begeistert. Er selbst werde die vielen herzlichen Begegnungen mit ihr in Erinnerung behalten, so Günther.

Der enge Kontakt zwischen der schleswig-holsteinischen Landesregierung und Dänemark werde ganz sicher bestehen bleiben, betonte der CDU-Politiker. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen König, den er bereits persönlich kenne. „Frederik X. und Königin Mary wünsche ich für die neue und so verantwortungsvolle Aufgabe alles erdenklich Gute.“

Margrethe II. wird von der berittenen Schwadron des Garde-Husaren-Regiments in der goldenen Kutsche vom Schloss Amalienborg zum Schloss Christiansborg eskortiert. © dpa/IDA MARIE ODGAARD

Hunderte verfolgen Live-Stream in Berlin

Viele Dänen schauen sich das Spektakel an. © AFP/IDA MARIE ODGAARD

Hunderte Menschen verfolgten auch in der dänischen Botschaft in Berlin die Zeremonie rund um den Thronwechsel in Dänemark. Für eine Live-Übertragung des Großereignisses in Kopenhagen versammelten sich am Sonntagnachmittag zunächst rund 250 Schaulustige in der Botschaft, wie ein Sprecher mitteilte.

Neben der dänischen Botschafterin Susanne Hyldelund kamen demnach zahlreiche in Deutschland lebende Dänen, Adelsfans und Gäste aus Kultur, Politik und Medien. Gefeiert wurde laut Angaben des Sprechers mit Live-Musik, Wein und traditionellem Kuchen. Viele Gäste hätten sich Hütchen oder selbstgebastelte Papierkronen aufgesetzt. Auf mehreren Leinwänden wurde die Zeremonie übertragen. (dpa)