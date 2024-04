„Nicht nukleare“ Ziele in Isfahan getroffen US-Sender melden israelischen Angriff im Iran

Israel soll laut dem US-Sender ABC News einen Gegenschlag gegen den Iran ausgeführt haben. Dabei sollen nicht näher genannte Ziele in dem Land getroffen worden sein. Berichte über Opfer und Schäden gibt es noch nicht. Der US-Sender beruft sich auf einen hochrangigen US-Regierungsvertreter.

CNN und CBS News berichten ebenfalls über einen Militärschlag. Laut der CNN-Quelle sei das Ziel des Angriffs „nicht nuklear“. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang weder von israelischer noch von amerikanischer Seite.

Irans Staatsmedien melden, in der Nähe der Stadt Isfahan seien „Explosionen“ zu hören gewesen. Deren Ursache sei aber noch unklar. In der Umgebung der Stadt befinden sich verschiedene militärische Ziele, aber auch Teile der iranischen Nuklearanlagen. In mehreren anderen Provinzen sei laut iranischen Medien die Flugabwehr aktiviert worden und mehrere Drohnen seien abgeschossen worden.

Ein israelischer Angriff auf Iran war seit Tagen erwartete worden, nachdem der schiitische Gottesstaat Israel am Wochenende erstmals in der Geschichte direkt mit hunderten Drohnen und Raketen angegriffen hatte. Über seine verschiedenen Stellvertreter führt Teheran allerdings bereits seit vielen Jahren einen Schattenkrieg gegen den jüdischen Staat. Auch die Hamas, die Israel am 7. Oktober überfallen hat, wird aus dem Iran finanziert. (Tsp)