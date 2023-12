Parlamentswahl in Serbien „Auch in der EU regieren inzwischen Autokraten mit“

Die letzten Umfragen sind ermutigend für die serbische Opposition: Für einen Machtwechsel, die Ablösung des Systems Vučić, der das Land seit mehr als zehn Jahren de facto bestimmt, genügen sie aber nicht?

Es ist wenig wahrscheinlich, dass Vučić die Wahl verlieren wird. Aber bliebe es bei den aktuellen Umfragezahlen, würde das schon viel für Serbien bedeuten. Es gibt Hinweise darauf, dass Vučićs Partei Belgrad verlieren wird.

Die Parlamentswahlen finden gleichzeitig mit den Kommunalwahlen statt. Was wäre, wenn Belgrad nicht mehr von Vučićs SNS regiert würde?

Serbien ist ein sehr zentralistischer Staat. Alles Geld konzentriert sich in Belgrad, alle Investitionen. Es ist keineswegs ausgemacht, aber: Die Hauptstadt zu verlieren, hieße, dass Vučić wirklich Boden preisgibt, nicht nur politisch, sondern vor allem finanziell.

Marika Djolai forscht über Konflikte, Zivilgesellschaft und soziale Dynamiken an der britischen Universität Sussex. In den 1990er Jahren war sie Mitgründerin mehrerer NGOs in Serbien.

Die Opposition hätte die Möglichkeit, einen wichtigen Teil des klientelistischen Netzes zu zerreißen, das er über die Jahre geknüpft hat. Der Zugang zu ihren Ressourcen würde schwieriger für die regierende SNS. Und es wäre ein starkes Zeichen, dass man Vučić besiegen kann. Das wäre mehr, als seit vielen Jahren jede Wahl gebracht hat.

Ist die Opposition darauf vorbereitet? Sie war über Jahre schwach, hat sich jetzt, getragen von massiven außerparlamentarischen Protesten, erstmals zusammengeschlossen.

Sie waren schwach, das stimmt, außerdem fehlt ihnen aus naheliegenden Gründen Regierungs- und Verwaltungserfahrung – außer in letzter Zeit durch Teilhabe an der Kommunalpolitik in Belgrad. Die neue Opposition ist aber wirklich und ehrlich demokratisch orientiert und geschlossen gegen das System Vučić.

Ich bin nicht sicher, ob die EU es wirklich verstanden hat. So viele Fachleute versuchten jahrelang, in Brüssel klarzumachen, dass Serbien eine Autokratie ist, keine Demokratie. Marika Djolai, Wissenschaftlerin

Ich kenne viele der inzwischen führenden Leute. Es dürfte Vučić nicht gelingen, sie zu korrumpieren und zu spalten. Das war in den Nullerjahren noch anders. Die Opposition jetzt hat neue Köpfe. Und auch der Zeitpunkt der Wahlen dürfte ihnen in die Hände spielen. Die EU hat Anfang November ihre Erweiterungsstrategie beschlossen, die wieder etwas Hoffnung Richtung Westbalkan schickt. Es gibt sogar die Andeutung eines Aufnahmetermins für die Westbalkanstaaten, 2030.

Jene EU, denen Sie und andere Fachleute vorwerfen, sie setze leider nicht auf Demokratie, wichtiger sei Brüssel vermeintliche Stabilität. Man spricht ironisch von “Stabilitokratie”, die jeweils die herrschenden Kräfte bevorzuge.

Ich hoffe, dass ein positives Wahlergebnis, Gewinne der Opposition, in Brüssel klarmachen werden, dass es auch im EU-Interesse nötig ist, in den nötigen demokratischen Wechsel zu investieren. Und sie müssten mit denen reden, die dann – auch – an der Macht beteiligt sind. Ein positiver Ausgang am Sonntag wäre freilich nur der Anfang eines langen Prozesses. Er gäbe der EU Gelegenheit, konkret auf die Opposition zuzugehen.

Also das Ende der EU-Ideologie der “Stabilitocracy”?

Ich bin nicht sicher, ob die EU es wirklich verstanden hat. So viele Fachleute predigen es seit Jahren, versuchten in Brüssel klarzumachen, dass Serbien eine Autokratie ist, keine Demokratie. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besuchte Belgrad am 1. November, nachdem Neuwahlen angekündigt worden waren. Das hat Vucic Legitimation verschafft!

In Ungarns Premier Orbán hat er ohnehin einen Unterstützer. Orbán stützt auch Milorad Dodik, den starken Mann der Republika Srpska, der Bosnien-Herzegowina destabilisiert. Wir dürfen nicht vergessen: Auch die EU wird inzwischen von Autokraten mitregiert.