Proteste in den Niederlanden Staatsbesuch Macrons wird von zwei Demonstrierenden unterbrochen

Zwei Demonstranten sind am Rande des Staatsbesuches des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in den Niederlanden festgenommen worden. Ein Mann und eine Frau seien bei der Universität von Amsterdam am Mittwoch auf den Präsidenten zu gerannt und hätten etwas in französischer Sprache gerufen, berichteten Reporter. Sicherheitsbeamte und Polizisten hatten sie überwältigt und abgeführt, wie in TV-Berichten zu sehen ist.

Die Polizei bestätigte die Festnahme. Die Demonstranten seien nicht in der direkten Nähe von Macron und König Willem-Alexander gewesen. Was genau die Demonstranten gerufen hatten, war unklar.

Bereits am Vortag hatten drei Menschen einen Vortrag von Macron in Den Haag mit Protesten unterbrochen. Auf einem Transparent, das sie in dem Konzertsaal gezeigt hatten, stand „Präsident der Gewalt und Scheinheiligkeit“. Diese Proteste standen im Zusammenhang mit der in Frankreich heftig umstrittenen Renten-Reform.

Macron und seine Frau Brigitte sollten den zweitägigen Staatsbesuch am Mittwochabend abschließen. Für den Mittwoch war unter anderem noch eine Regierungskonsultation beider Länder geplant. (dpa)